A Borsonline most a Blikk nyomán most arról írt, hogy az ügyben semmiféle rendőri intézkedés, még terület lezárás, helyszín biztosítás sem történt. A rendőrség tudomása szerint természetes halált halt a gyermek, amit a halál beálltát megállapító helyszíni orvosi szakvélemény is megállapított, így jelenleg sem közigazgatási, sem büntetőjogi eljárás nem indult az ügyben. Ha a boncolás közben kiderülne, a fiú mégsem betegsége miatt vesztette életét a rendőrség is bekapcsolódik a vizsgálatba.

A Blikk információi szerint hatvani téglagyári városrészben lakó Máténak több súlyos betegsége is volt. Az egyik hatvani ismerőse szerint vérnyomás- és súlyproblémákkal küzdött, meg nem erősített információk szerint rosszulléte előtt energiaitalt is fogyasztott.