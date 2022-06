Barkó Péter 2008-ban kezdett dolgozni az egri hivatásos tűzoltóságon beosztott tűzoltóként, azóta folyamatosan képezi magát - olvasható a Katasztrófavédelem című szakmai folyóirat legfrissebb, júniusi számában. Saját bevallása szerint inkább a műszaki dolgok érdeklik, ezért a laktanyában található valamennyi gépjárműre képesítést szerzett. Jelenleg különlegesszer-kezelőként látja el a rábízott feladatokat, ezen túl vezetői felkérésére oktatja is a tűzoltókat vezetéstechnikából. A zászlós élete 2022-ben igencsak felgyorsult, hiszen arra kérték, hogy fekvenyomó számban nemzetközi bajnokságon erősítse a csapatát.

– Sokféle sportot űztem már tiniként is, a foci és a küzdősportok mindig is közel álltak hozzám – kezdte Péter. Sajnos az élet tartogatott meglepetéseket, 2010-ben például nem volt más választása, meg kellett műttetni a térdét. – Ekkor határoztam el, hogy konditeremben fogok sportolgatni, „gyurmázgatni”, éreztem magamban az erőt – mosolygott a zászlós.

A terjedelmes cikkből kiderül az is, hogy az évek alatt a konditermi gyakorlatok közül a fekvenyomásban lett a legjobb.

Forrás: Barkó Péter archív

–- Ezt kezdtem erőltetni, mégpedig azért, mert ez volt a gyengém. Negyven kilogrammal csináltam a sorozatokat, aki ebben a témában jártas, az tudja, hogy az nem valami sok… Rengetegszer nekiestem, ismételtem, elbuktam, a súly rám szakadt, de sosem adtam fel – emlékezett vissza Barkó zászlós.

Akárhányszor csalódott, mindig talált motivációt a folytatáshoz, tovább edzette a testét. A kitartó munkára pedig felfigyeltek.

Forrás: Barkó Péter archív

– Az egri Valhalla edzőteremben éppen fekvenyomtam, amikor Bocz Tamás megkérdezte, hogy nem-e lenne kedvem a sportegyesülete tagjaként versenyezni velük. Azonnal igent mondtam – mesélte Péter.

Akkor és ott meg is egyeztek, pár hét volt a szóban forgó megméretésig. Tamás mindenben segítette, megosztotta vele a tapasztalatait, táplálkozási és szakmai tanácsokkal látta el. A zászlós már nem egy katasztrófavédelmi fekvenyomó versenyen képviselte Heves megyét, de egy profi tanácsai azért óriási mértékben segítették a felkészülésben. Az idén áprilisban Kunszentmártonon megrendezett 5. Alföldi Betyár Fekvenyomó Versenyen a 90 kilogramm alatti kategóriában, 40 és 49 évesek között 147,5 kilogrammal az első helyen végzett. Ezt követte a májusi Nyárindító Kupa, amelyet Kiskunfélegyházán rendeztek meg, ott a zászlós szintén a dobogó tetején találta magát, de már a 82,5 kilogramm alatti kategóriában.

Forrás: Barkó Péter archív

– Ott még jobban belehúztam, a versenyek nekem olyan löketet adnak, hogy jobban tudok teljesíteni, mint a gyakorlások alkalmával. Külön öröm volt számomra, hogy amellett, hogy 150 kilogrammot nyomtam ki, amellyel első lettem, a csapatunk is diadalmaskodott. A társaim kemény munkáját látva még keményebben odateszem magam, értük is küzdök – mondta. Az eredményei alapján, a küzdőszellemét és kitartását díjazva a csapat vezetője kijelentette, hogy a júniusi, nemzetközi erőemelő ligák által szervezett Európai-bajnokságon Barkó Péterre is számít a csapat színeiben, természetesen ő fekvenyomással fogja kivenni a részét a versenyből.

Akárhogy is alakul majd az eredmény, Péter ismerősei, tűzoltó bajtársai már eddig is megemelték kalapjukat kitartása előtt, hiszen egy olyan gyakorlattal, amelyben a kezdetekkor a leggyengébbnek érezte magát, ma már egy profi csapat tagjaként vesz majd részt egy nemzetközi bajnokságon.