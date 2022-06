A Magyar Nemzet most arról számolt be, hogy a tényfeltáró belső vizsgálat egyértelműen megállapította: a Heves megyei rendőrök több hibát is vétettek, a Pest megyeiek azonban vétlenek a történtekben. Mint írták, a ORFK nem árulta el, hogy melyik rendőri egységnél, pontosan mit hibáztak a megfenyített rendőrök. Az tény, hogy Vámosgyörkön csak körzeti megbízott van. Az édesanya vélhetően ott tett bejelentést a lányok eltűnéséről. Egy körzeti megbízott azonban közvetlenül nem intézkedhet egy másik településen, ehelyett betartva a szolgálati utat, a Gyöngyösi Rendőrkapitányságot kellett értesítenie.

Az ügyben portálunk megkereste a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóosztályát, amint válasz érkezik, közöljük.