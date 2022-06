Amikor érettségi előtt szóba került a pályaválasztás, a nyúlánk fiú bejelentette, hogy nyomozó akar lenni. Édesanyja összetett kézzel kérlelte, hogy ne tegye: szép, szép – mondta neki –, de nagyon durva. Mehetne inkább jogi pályára. Az akkor tizenéves Nagy István útja azonban nem arra vezetett.

Kisdiákként kezdett el vívni Csányi Barna tanár úr keze alatt. A kemény edzések után jöttek különböző szintű versenyek. Már a Dobó gimnáziumba járt, amikor sporttársaival megnyerték az Országos Középiskolás Kardcsapat-bajnokságot. A felnőttek közé kerülve olyanokkal vívott, mint Pézsa Tibor vagy Gerevich György és Pál. Az utóbbival zajlott az egyik emlékezetes csörtéje: már 4:3-ra vezetett ellene, amikor odajött a sportág nagy ikonja, Gerevich Aladár, s a zsűri – hogy, hogy nem – 5:4-gyel az ő fiát hozta ki győztesnek...

– Mindenem volt a vívás, a tanulás rovására is ment, nem készülhettem a jogra, de nem bántam meg – említi a nyugalmazott rendőrtiszt, aki így megvalósíthatta ifjúkori álmát: alhadnagyként végzett a BM tartalékostiszti iskoláján, majd a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakára került.

Végzés után Hevesen dobták be a mély vízbe: egy betörő után nyomozott, aki gazdag zsákmánnyal távozott a helyi áruházból. Pesten próbált túladni rajta, amikor lebukott.

Az Eger és Heves között ingázó tiszt egy idő után az áthelyezését kérte, így került a megyei rendőr-főkapitányságra, ahol kollégái továbbképzésével, tanulmányi felkészítésével foglalkozott. Bűnügyi képzettségét később a főkapitányságon osztályvezetőként kamatoztatta. Akkoriban történt, hogy egy éjjel a Török bazár több üzletéből márkás dolgokat vittek el. A betörőkhöz piti bűnöző révén jutottak el.

– A Pinok néven ismert alvilági személy méregdrága Johnnie Walker whiskyt kortyolgatott a vasútállomáson, amikor a járőrök igazoltatták. Kiderült, hogy a miskolci ismerősei ajándékozták neki, akik itt portyáztak. Náluk kerültek elő egy ágyneműtartóból azok a befektetési kötvények, amelyeket még nem tudtak eladni – idézi fel az esetet Nagy István, aki nem titkolja, hogy nem minden alkalommal jártak sikerrel. Ivádon történt, hogy kegyetlen módon megöltek egy idős embert, akinek a gyilkosát nem tudták kézre keríteni.

– Mindent összevetve, ez az 1989 és 1997 közötti nyolc év volt a pályám csúcsa – említi. Nem mintha kevésbé lett volna sikeres az a csaknem tíz esztendő, amit a Füzesabonyi Rendőrkapitányság élén töltött el. A térségben főként a megélhetési bűnözés dominált, fokozni kellett a közterületi jelenlétet. Ehhez új, jól képzett kollégákra volt szüksége, akikkel közösen érték el, hogy jelentősen javult a közbiztonság.

– A felderítési eredményességben az első tíz között voltunk az országban. Tizenöt rablás elkövetői közül mindet kézre kerítettük. Egy országos kapitányi értekezleten ki is emelték: nem létezik, hogy csak a füzesabonyiak tudják ezt megtenni... – emlékezik a rendőrség kötelékében 36 évet szolgált férfi. Még 2008-ban a főkapitányság hivatalvezetői beosztásából azzal a jóleső érzéssel vonult nyugdíjba, hogy mindent megtett, amit elhivatott bűnüldözőként megtehetett.

Arra gondolt, jól kipiheni magát, de annyi pörgés után nem volt megállás.

Rendvédelmi ismereteket tanított a füzesabonyi gimnáziumban, ülnökként dolgozott a bíróságon. Állandó résztvevője lett a rendőrök páros teniszversenyének, aminek évek óta Eger ad otthont.

Ötven év telt el azóta, hogy Nagy István a rendőri hivatást választotta. Eredményes pályafutása elismeréseként idén a rendőrség napján Pintér Sándor belügyminiszter nyugállományú ezredessé léptette elő. Édesanyja a három ezüst csillag láttán talán most már megenyhülve jegyezné meg, hogy – szép, szép...

Amikor összejön a család...

Ha a szolgálat úgy hozza, akkor bizony a rendőrök számára összefolynak a nappalok és az éjszakák. Ilyen körülmények között helytállni pedig csak valóban nyugodt, támogató családi háttérrel lehet. Nagy Istvánt ilyen család vette s veszi körül napjainkban is. Amikor a családtagok összejönnek, akkor óhatatlanul szóba kerül a rendőri hivatás. Annál is inkább, mivel a felesége, Katalin asszony csaknem tíz esztendőn át dolgozott a rendőr-főkapitányságon, s ma rendőr századosként ott szolgál Zsófi lánya is. A veje pedig jelenleg a TEK tűzszerész főtörzszászlósa.