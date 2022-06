Az Egri Járási Ügyészség az utóbbi időben is több ittas járművezetés vétsége miatt folyamatban lévő ügyben emelt vádat – tudatta portálunkkal dr. Gubala Ádám Miklós helyettes sajtószóvivő ügyész. Az ügyészség azzal vádol egy 50 éves férfit, hogy áprilisban ittasan és érvényes vezetői engedély nélkül vezette autóját Sirokban, amikor a rendőrök igazoltatták. A férfinek nem volt vezetői engedélye, így azt a hatóság tagjai nem is tudták elvenni tőle. Erre is figyelemmel a vádhatóság a korábban már büntetett férfivel szemben felfüggesztett szabadságvesztés és járművezetéstől eltiltás büntetés kiszabására tett indítványt.

Az ittas állapotban elkövetett járművezetés súlyos közlekedési bűncselekmény, amelynél a törvény szigorú rendelkezése folytán főszabály szerint kötelező a járművezetéstől eltiltás büntetés kiszabása. Alacsonyabb szintű jogszabály, egy kormányrendelet írja elő, hogy az ellenőrzésre jogosult szerv nevében eljáró a vezetői engedélyt a helyszínen elveszi, ha a járművezető azzal gyanúsítható, hogy járművezetés ittas állapotban történt. M. H.