Nagy Csaba, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte portálunkkal, hogy a gyerekek az Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskolából és a Csillagfény Óvodából érkezve több csoportban látogatták meg a tűzoltólaktanyát. Sas Dániel tűzoltó alezredes, tűzoltósági felügyelő törekedett arra, hogy a fiataloknak játékos formában mutassák be a tűzoltók hivatását, illetve tűzmegelőzési tanácsokkal is ellássák a minden információra fogékony fiatalokat.

A gyermekek megnézhették, hogy mi történik akkor, ha a riasztás hangjai elhangzanak a laktanyában, bemutatót kaptak számos szakfelszerelés rendeltetéséről és használatáról. Mindenki kérdezhetett bátran, sokan a bevetési védőruhát is magukra öltötték és abban szálltak be a tűzoltó gépjárműbe, illetve egy nagy méretű kirakós játékkal is próbára tették magukat, amelyet ha sikeresen megoldottak, akkor egy veszélyes anyag jelölését kapták megfejtésként.

A vállalkozó szellemű gyerkőcök a tűzoltó tömlő helyes feltekerését is kipróbálhatták, majd a nagy hőségben a tűzoltó locsolós játékkal, vízzel olthatták az elképzelt tüzet. A látogatások egy tűzoltós mesenézéssel zárultak, majd egy tűzvédelmi totó kitöltése után a kirendeltség szakemberei az Országos Tűzvédelmi Bizottság ajándékait adták át a lelkes gyermekeknek.