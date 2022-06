A hevesi polgárőrség egységes szemléletű, jól szervezett, határozott célkitűzésekkel rendelkező, nagy taglétszámú társadalmi szervezet. Magyarországon elsőként Hevesen, 1989. december 18-án 58 taggal alakult meg a Polgárvédő Egylet. Az elmúlt három évtizedben folyamatosan fejlődött és jelenleg is sikeresen működik Heves Város Polgárőr Egyesület néven. Feladataikat a már évek óta kialakított rendszer szerint látják el. 2004-ben az év Polgárőr Egyesülete kitüntető címet kapták. Az önkormányzat által szervezett és megtartott városi rendezvények biztosításában rendszeresen részt vesznek. Segítik az iskolák farsangi báljainak biztonságos lebonyolítását, az egyházi rendezvényeken, a városi forgalomirányításban és temetők környékének ellenőrzésében mindig aktív szerepet vállalnak, s biztosítják a hevesi labdarúgó- és kézilabdacsapat mérkőzéseit. Mindez a díj átvételekor a méltatásukban hangzott el.

Összeszokott, jól működő csapattá formálódott

Deli Miklós, az egyesület alapítótagja és elnöke az indulásukról elmondta, a rendszerváltáskor megszűnt a munkásőrség és az önkéntes rendőrség is, így alakultak meg a polgárőregyletek. – Egy kispályás labdarúgócsapatunk volt, s egy este összeültünk, és elhatároztuk, alapítunk egy civil szervezetet, és védjük magunk és egymás vagyonát. Így kezdtük, az országban itt, Hevesen indult el a polgárőrség velünk, itt jött létre az első ilyen egylet – részletezte.

Mint mondta, ma 116-an vannak, s talán az egyetlen olyan polgárőrközösség a megyében, ahová csak akkor vesznek fel új jelentkezőt, ha valaki betegség vagy egyéb nyomós ok miatt kiválik a civil szervezetből, s ezzel szűkebb hazánk legnagyobb polgárőrszervezete. Deli Miklós kifejtette, a több mint harminc év alatt összeszokott, jól működő csapattá formálódott. A hevesi önkormányzattal és a rendőrséggel is kiváló a kapcsolatuk. A koronavírus-járvány ideje alatt is helytálltak, folyamatosan ellenőriztek a kijárási tilalom ideje alatt, biztosították az iskola, óvoda környékét.

Folytatják a munkát

Deli Miklós elmondta, tagbővítésben nem gondolkodnak, elegen vannak a feladatok ellátására, ám a fiatalítás cél. Az alapítótagok közül már csak nyolcan vannak, az átlagéletkor 55 és 65 év között van. Szerencsére már több mint tíz huszonéves is csatlakozott hozzájuk. Az infrastruktúrájuk rendben van, négy kerékpár, két-két motor és autó áll rendelkezésükre. Az elnök hozzátette, hamarosan új irodát kapnak a belvárosban közel a rendőrséghez, illetve a polgármesteri hivatalhoz, amelyet fel szeretnének újítani pályázati forrásból.