– Sérülés, betegség, egyéb. Mi döntött a befejezés mellett?

– Sajnos sérülés miatt kellett befejeznem a nagypályás játékvezetést – válaszolta Varga Marianna. – Az utolsó két évem mindig a sérülésről és az orvostól orvosig járásról szólt. Nagyon nehéz volt meghozni a döntést, hiszen számomra a játékvezetés szinte „mindent” jelentett: sportot, hivatást, kihívást, örömöt, boldogságot, barátokat és nagy családot.

– A 17 év alatt hozzávetőleg mennyi meccsen működött?

– Húúú... még soha nem számoltam, de mindig érdekelt. Heti minimum négy meccsem volt 14 éven keresztül nagypályán, az utolsó három évben ez már jóval kevesebb a sérülésem miatt. Ezt még kiegészítették 2010-től a futsal mérkőzések, illetve a jótékonysági tornák.

Varga Lászlóra (középen) mindig, minden körülmények között lehet számítani

Forrás: családi album

– Mitől, honnan, kitől jött az indíttatás, hogy anno levizsgázzon játékvezetőként?

– Édesapám kiskoromban sokat vitt foci mérkőzésekre, vagy ha nem volt lehetőség, akkor a tévében néztük és drukkoltunk az akkor éppen kedvelt csapatnak. Ami viszont mindig feltűnt, hogy a játékvezető, a nézők és talán a játékosok is ritkán voltak azonos véleményen. Felnőttként viszont lehetőség nyílt arra, hogy a játékvezető tanfolyam elvégzésével közelebb kerüljek az igazsághoz.

– Nőként a pályán és asszisztensként a vonal mellett sokat „kap” az ember, de az asszony talán még többet...

– Nekünk nőknek mindig sokkal nehezebb a pályán, ugyanis, ha egy férfi kolléga hibázik, akkor arra optimális esetben az a reakció, hogy emberek vagyunk, mindenki hibázhat. Azonban mindez egy női játékvezető/asszisztens esetében már a legtöbb esetben nem így van. Sokkal inkább szeretik a hibát betudni annak, hogy ez azért van, mert egy nő nem érthet a focihoz, inkább a

konyhában lenne a helye.

– Mi jelentette a legjobb visszaigazolást arra, hogy itt a helye, ez önnek való?

– Az idő... Idővel az emberek, a játékosok, a csapatok és a kollégák jobban megismerhettek. Gyakran előfordult olyan megjegyzés több idő eltelte után, hogy „Spori, maga nem is olyan szigorú, mint az elején!” Ilyenkor mindig megbeszéltük, hogy de, még mindig olyan szigorú vagyok, csak a labdarúgás szabályait követve már mindenki a maga dolgával (a játékkal) foglalkozott és nem a reklamálással. A jó játékvezető mindig tisztában van a saját képességeivel, adottságaival is és abból próbálja kihozni a legjobbat. Az elméleti és fizikai tesztjeimre mindig maximálisan felkészültem, és elmondhatom, hogy annak megfelelően mindig sikeres voltam. De egy játékvezető személyisége ennél sokkal összetettebb. Az elmélet és a futás az alapja. Ám ennél sokkal több kell. Személyiség, határozottság, kommunikáció, konfliktus kezelése, tisztelet, megjelenés, stb. Ezekből talán sikerült kihoznom a legjobbat, ugyanakkor van, amin sajnos nem változtathattam: ez pedig a magasságom. Így el kellett fogadnom, hogy a legjobb soha nem lehetek, de mindig az vezényelt, hogy legalább törekedjek erre, és talán nem túlzás azt mondanom, ha a legjobb nem lehettem, de azt gyakran kaptam visszajelzésnek, hogy: „Korrekt volt spori”. Amennyiben a játékosok, edzők úgy gondolják, hogy korrekt voltam, a vezetőim, pedig, hogy szakmailag maximálisan felkészült, akkor talán nem volt hiába ez a 17 év.

– Akadt-e mélypont a folytatást illetően vagy megkérdőjelezhető pillanat, tényező? Ha igen. mi lendítette túl a hullámvölgyön?

– Természetesen akadt ilyen a hosszú idő alatt, de nem tartott sokáig. Személyiségemből adódik, hogy a hibából, a rosszból tanulni kell, utána pedig arra koncentrálni, hogy miért szeretem ezt

csinálni. Mindig ez vitt előre.

A kollégák nemcsak a háttérből segítenek

Forrás: családi album

– A hölgy kolleginák kérték-e a tanácsát bármikor is?

– Igen, volt példa erre is, de amire most nagyon büszke vagyok, hogy a mentoráltam, Kiss-Szemán Hanna is tehetséges, fiatal hölgy.

– A testnevelői, pedagógusi pálya és ez irányú sportos tapasztalat segítette-e a játékvezetői előmenetelét?

– Nagyon sokat. A pályán a szabályok ismerete és a sok futás alapnak számít, ám mindehhez szükséges a pedagógia is. Ahogy minden gyerek, úgy minden játékos is más és más. A cél mégis ugyanaz és nekem mindenkihez meg kell találnom a hozzá vezető utat. Ahogy az osztályteremben sem válogathatom meg, kit engedek be, úgy a pályán is el kell fogadnom, kik léptek pályára. Ehhez viszont kell pedagógia is. A személyiség, a viselkedés felismerése és kezelése, a megfelelő kommunikáció megválasztása. Van, akivel rögtön meg lehet beszélni egy bizonyos szituációt, van, akihez határozottabb fellépés kell. A korrektség és a következetesség nagyon fontos, ugyanis folyamatosan ellenőrzés alatt állunk pedagógusként és játékvezetőként egyaránt. Azt mindenki rosszul viseli, ha az elbírálás nem egyforma, ami további konfliktusokhoz vezethet. Nem utolsó sorban a megfelelő megjelenés is lényeges, mert ez az első benyomás, amit magunkról tükrözünk.

– Mi volt a hitvallása hogy miként kell vezetni a mérkőzéseket?

–Szerényen, de határozottan, mindig maximálisan felkészülten (mentálisan és fizikálisan) kell vezetni és nem utolsó sorban ugyanazon feltételeket szükséges biztosítani mindkét csapat részére. Minden mérkőzés fontos, független korosztálytól, illetve szinttől.

– Kollégaként kitől kapta a legtöbb segítséget?

– Mindenkitől lehet tanulni. Valakitől azt, hogyan szeretném és kell művelni, valakitől azt, hogy így nem szabad bíráskodni. Két személytől az átlagosnál is többet tanulhattam közvetlen vagy közvetve egyaránt. Az egyik Varga László, a másik Kassai Viktor. Utóbbinak Komárom-Esztergom megyében sokszor volt szerencsém hallgatni a szakmai előadásait. Lenyűgözött az a profizmus és részletesség, ahogy felkészült a továbbképzésekre. Mindig figyelmet, érdeklődést fenntartó prezentációval nyűgözte le hallgatóit. Kiváló szakembernek tartom, aki a tudását is példaértékűen közvetíti. „Lacos” a férjem, és vele nem múlik el nap úgy, hogy ne lenne nálunk mérkőzés-elemzés, így szinte minden nap tanulok valamit, néha tudatosan, néha tudat alatt. Hölgy kolleginaként Urbán Eszter és Kulcsár Katalin nemzetközileg is magas színvonal képvisel. Kettejük pályafutása, személyisége, embersége, a szakma iránti teljes odaadása és alázata mindig példakép volt számomra. Eszter megyénket is képviseli és nagyon büszkék vagyunk rá mindazért, amit a sportért, a játékvezetésért, a megyéért tesz.

A búcsúmeccsen Szigetvári Zsolt (jobbra) volt a Varga házaspár mellett harmadik játékvezető

Forrás: családi album

– Ellenőrként, képzőként számíthatnak a tudására a JB-nél?

– A játékvezetés életem egyik legmeghatározóbb része. Amennyiben a vezetőség is támogat ebben az elképzelésemben, továbbra is szeretnék a JB-család tagja lenni. Hogy milyen formában? Azt közös megegyezéssel fogjuk meghozni. Ám előtte ezúton is köszönöm vezetőimnek, elsősorban Kelemen Attila elnök úrnak és férjemnek, Varga Lászlónak továbbá játékvezető kollégáimnak, hogy ezt a 17 évet úgy sikerült lezárnom, hogy rengeteg szép, eredményes sportélménnyel, elismeréssel lettem gazdagabb. Köszönöm a sportbarátoknak a kedves, szívhez szóló szavakat, amelyeket kaptam június 4-én. Hálás vagyok mindenkinek, hogy ennek a nagy családnak a tagja lehettem és bízok benne, hogy továbbra is az lehetek.

Élő legenda, igazi etalon, példakép – A férjemet is a játékvezetésnek köszönhetem, a futsal szakágban ismerkedtünk meg – mondta Varga (leánykori nevén Horváth) Marianna arra a kérdésre, hogy a férje, Varga László milyen hatással volt a karrierjére. – Számomra ő élő legenda, a szakma igazi etalonja, példakép. Róla, a tudásáról mindig azt szoktam mondani, hogy ő már azt a szintet képviseli, amit úgy hívnak tehetség és hogy a vérében van a szakma. Rengeteget tanultam és tanulok tőle a mai napig. Amíg nem akadályozott a sérülésem, gyakran együtt is edzettünk. Mindig tudtam, hogy közelében sem vagyok, de motiváló erőnek jó volt, hogy mit szeretnék elérni. Szintén tőle tanultam, hogy a fiatalok felé mindig alázattal fordul. Nem kérkedik a múltjával, a sikereivel,hanem sokkal inkább segít eligazodni a szabályok bonyolult útvesztőiben, motivál és támogat.