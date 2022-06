Mint arról a katasztrófavédelem beszámolt, a tűzoltók idén is kiemelt figyelmet fordítanak az agráriumban keletkező tüzek megelőzésére. A hatósági szakemberek nemcsak ellenőrzik a mezőgazdasági gépeket, a mezőgazdasági épületek tűzvédelmi állapotát, hanem folyamatos kapcsolatban állnak a gazdákkal, akiknek megelőzést célzó tanácsokat adnak. Az évről évre előforduló hibák kiküszöbölése érdekében a hatósági ellenőrzések mellett tűzbiztonsági konzultációs lehetőségeket is biztosítanak a gazdák számára. Részt vesznek a gépek műszaki ellenőrzésén, és felhívják a figyelmet a leggyakoribb hibákra.

A mezőgazdasági tüzek megelőzése érdekében több fontos dolgot is érdemes szem előtt tartani. Az egyik ilyen, hogy a munka megkezdése előtt ellenőrizni kell a kipufogórendszert, mert a sérült illesztéseknél, lyukaknál kiáramló forró kipufogógáz meggyújthatja a növényzetet. A gabonatáblán lévő munkagépek kipufogóira szikrafogót kell tenni. Az üzemanyag-ellátó- és olajtovábbító rendszereket is ellenőrizni kell, mert a kiszabadult kenőanyag vagy üzemanyag könnyen tüzet okozhat. A munkagépek elektromos vezetékeinek szigetelését, rögzítettségét, az akkumulátor szigetelését érdemes használat előtt ellenőrizni. A mezőgazdasági munkagépek forgó, súrlódó alkatrészeit pontosan kell beállítani, ezeket rendszeresen kell olajozni, zsírozni, mert ha ezek felforrósodnak, meggyújthatják a munka közben rárakódott növényi törmeléket és akár az egész gabonatáblát.

A katasztrófavédelem szerint fontos az is, hogy a kombájnoknak földelőlánccal kell rendelkeznie. A munkagépet meg kell tisztítani a rárakódott olajsártól, növényektől, hogy azok ne gyulladhassanak meg. A betakarítást és a termények szállítását végző munkagépekre, járművekre is kell hordozható tűzoltókészülék. Gabonatáblán, annak közvetlen közelében tilos dohányozni, beleértve a munkagépek vezetőfülkéjét is.

Amennyiben a mezőgazdasági munkagép használata során rendellenességet fedezünk fel, éghető anyagtól mentes területre kell menni, a gépet a további használat előtt át kell vizsgálni és a hibát meg kell szüntetni.