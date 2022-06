Az egri hivatásos tűzoltók meg is mutatták ezt Egri Kertvárosi Óvodában, a kicsiknek egy habpartival kedveskedtek azért, hogy a nagy hőségben játék közben is hűsíthessék magukat - közölte hétfőn honlapján a megyei katasztrófavédelem.

Az intézménnyel mindig is jó kapcsolatot ápolt az egri tűzoltóság, a picik már több alkalommal is meglátogatták a laktanyát. Most a lánglovagok mentek az ovisokhoz, szerettek volna visszaadni nekik a sok szeretetből, amit tőlük kaptak, ezért egy habgenerátort is vittek magukkal. A gyermekek és az óvónénik közel két órán át ugrándoztak, fürödtek a habban, egymást összekenve, sikítozva élvezték a kikapcsolódást.

Az óvoda az idei alkotói pályázaton is nagyon aktív volt, így biztosra vehető, hogy ezt a nyárindító bulit még további találkozások is követik.