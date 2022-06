– Tapasztalatok szerint a többségük rövid időn belül előkerül. Főként gyermekotthonokból szökötteknél jellemző, hogy még aznap, legfeljebb másnap megtalálják őket, vagy maguktól visszatérnek. Vannak azonban olyan esetek, melyeknél hetekig vagy akár hónapokig nincs tudomása a gondozónak a gyermek hollétéről. Annak ellenére, hogy minden lehetséges intézkedést megtettek a hatóságok a felkutatás érdekében – jegyezte meg a sajtóreferens.

A gyermekotthonból eltűntek jellemzően családjukhoz, ismerőshöz szöknek, akik sokszor megnehezítik a hatóság munkáját azzal, hogy bújtatják a szököttet. Rosszabb esetben céltalanul csavarognak hasonló sorstársaikkal, barátnak hitt kortársaikkal vagy olyan felnőttel, aki kihasználhatják a gyermek, illetve kamasz sebezhetőségét. Ez nagy veszélyt rejt magában, mivel könnyebben válhatnak gyermekprostitúció vagy más bűncselekmény áldozatává vagy akár elkövetőjévé.

Megoldást kínálhat a segélyvonal - Fontos, hogy mindenkinek kötelessége az eltűntek megtalálását, családba vagy otthonba történő visszatérését támogatni. Erre szolgál a Kék Vonal Eltűnt Gyerekek Segélyvonala. Ez a 116-000 telefonszámon várja az eltűnt, szökésben lévő vagy csavargást fontolgató fiatalok és az értük aggódó felnőttek hívásait is. Nem csak telefonon, interneten is vállalják, hogy segítenek az [email protected] címen, ahol csetbeszélgetésre nyílik lehetőség. Közreműködnek az otthonról vagy intézetből eltűnt fiatal és gondozói közötti közvetítésben, s segítik a gyermek biztonságos helyre juttatását. Határon átnyúló ügyekben kialakított kapcsolataik vannak más országok hatóságaival, civil szervezeteivel. Ha valaki eltűnt, arról személyes bejelentés tehető a helyi rendőrkapitányságon vagy a 112-es telefonszámon. Mezeiné Kovács ­Nikoletta szerint több minden is állhat az eltűnések hátterében. Kisebbeknél előfordulhat, hogy belefeledkeznek a játékba, vagy kalandvágyból felnőttként akarnak viselkedni, esetleg tiltott dolgokat akarnak kipróbálni, s ezért kóborolnak el. Családtagokkal, nevelőkkel történő veszekedés miatt is útra kelhetnek. Ezenkívül akár egy rossz bizonyítvány miatti félelem is hozzájárulhat ahhoz, hogy ne térjenek haza. A családon belüli erőszak is indokot adhat szökésre.

Legfontosabb annak megelőzése, hogy a gyermeknek megforduljon a fejében, elkóborol. Kiemelte, hogy a szülőknek és a nevelőknek példát kell mutatniuk saját életvitelükkel és helyes értékrenddel. Időt kell szakítani az őszinte, nyitott beszélgetésekre, közös időtöltésekre, meg kell ismerni a barátait. Legfontosabb, hogy szeretetet és odafigyelést tapasztaljon.

Ha eltűnik a gyermek, értesíteni kell a rendőrséget, és hatékonyan közre kell működni a hatósággal a felkutatása érdekében. Ezenkívül érdemes érdeklődni barátok, rokonok, iskolatársak és ismerősök körében, hogy mit tudnak róla, beszéltek-e vele. Ha igen, tudjuk meg, utalt-e problémákra, jelezte-e elutazási szándékát. Érdemes megnézni azokat a helyeket, amelyeket szabadidejében szívesen látogat a fiatal.