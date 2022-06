Mezeiné Kovács Nikoletta, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense közölte portálunkkal, hogy az 53 éves nő 2022. március 2. és június 10. között pénztárcákat lopott el, azzal a módszerrel, hogy becsengetett két gyöngyösi lakoshoz, valamint megszólított egy közterületen tartózkodó személyt is, és rosszullétet színlelve tévedésbe ejtette őket. A gyanútlan sértettek egy pohár vizet kínálva beengedték az otthonukba a nőt, aki a pillanatnyi figyelmetlenségüket kihasználva észrevétlenül eltette tárcájukat a benne lévő iratokkal és készpénzzel együtt. Az utolsó esetben pedig egy idős asszony lakásába azzal az indokkal jutott be, hogy a mosdót szeretné használni. Közben pénzt is kért, de mivel nem kapott, így az ott lakó állapotát kihasználva kutatni kezdett, végül aranyékszerekkel távozott.

A nőt a nyomozók kihallgatták, őrizetbe vették és előterjesztést tettek a letartóztatásának indítványozására, melyet a bíróság 2022. június 14-én elrendelt.

Az elmúlt néhány év adatai és a szakmai tapasztalatok azt mutatják, hogy a bűnözésen belül egyre nagyobb arányt képviselnek a megtévesztéssel, az emberek jóhiszeműségének kihasználásával elkövetett bűncselekmények. A trükkös módszerrel elkövetett bűncselekmények egyik célcsoportja az idősebb korosztály.

Idősebb hozzátartozóink részére nagyon fontos tudatosítani és napra készen tartani a biztonságukkal kapcsolatos legalapvetőbb magatartási szabályokat: