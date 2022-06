Mint arról már beszámoltunk, a nyomozás eddigi adatai szerint Tímea és Júlia május 20-án érkezett láthatásra a férfihoz, aki még aznap este elkábította, majd egy baltával megölte őket.

L. Tamás a brutális tettét követően Adácsra hajtott, és egy arra közlekedő vonat elé vetette magát. Mentőhelikopterrel szállították kórházba, az állapota miatt azóta sem tudták kihallgatni. Mivel iratok nem voltak nála, így akkor a személyazonosságát sem tudták megállapítani.

Az anya, Zsuzsanna nem sokkal később bejelentette a hatóságnak a 14 és a 16 éves lányai eltűnését, hiszen nem értek haza időben a láthatásról a lakásukba, Vámosgyörkre.

A rendőrök ezek után bekopogtattak az apa aszódi ingatlanának ajtaján, majd miután nem érkezett válasz, távoztak. Az Országos Rendőr-főkapitányság közleménye szerint az akkor ismert adatok alapján nem merült fel olyan körülmény, amely indokolta volna a lakásba történő erőszakos bejutást, tehát az elsődleges intézkedések megfeleltek a szabályoknak.

Az édesanya végső elkeseredésében egy civil szervezethez fordult segítségért, miután már járt a rendőrségen, továbbá a gyermekvédelemnél, és panaszt tett a Gyöngyösi Járási Ügyészségen is. Sőt, korábban négyszer is feljelentette az apát, akit három ügyben el is marasztaltak.

Néhány nap elteltével az aszódi szomszédokat zavarni kezdte a férfi lakásából áradó bűz, ezért rendőri intézkedést kértek. Az egyenruhások a tűzoltók segítségével ekkor hatoltak be az ingatlanba, ahol megtalálták a lányok holttestét.

Az érintettek adatai csak bűnüldözési célra használhatók

Lapunk az üggyel kapcsolatban korábban levélben kereste az Aszód és Társult Önkormányzatok Szociális és Gyermekjóléti Társulása Kistérségi Gondozási Központját. Azt kérdeztük, hogy az édesanya fordult-e hozzájuk az apa esetleges negatív viselkedése miatt, s ha igen, mi olyankor az eljárásrend.

A levelünkre végül dr. Lu­kács Adrienn, Aszód jegyzője válaszolt. Mint írta, a kérésünk nem minősül közérdekű adatkérésnek, szigorúan személyes adatokról, azon belül pedig különleges információkról van szó, ezért az Aszódi Polgármesteri Hivatal semmilyen személyes adatot, ezen túlmenően semmilyen információt nem adhat ki. A jegyző arról is tájékoztatott, hogy a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIX. törvény 90. szakaszának első bekezdése szerint a rendőrség által bűnüldözési célból gyűjtött és tárolt személyes adatokat – ha törvény eltérően nem rendelkezik – csak bűnüldözési célra lehet felhasználni. Személyes adatok kezelését bűnüldözési célra azokra az adatokra kell korlátozni, amelyek tényleges veszély elhárításához, illetőleg meghatározott bűncselekmény megelőzéséhez, felderítéséhez, bizonyításához szükségesek.

A jegyző a közlésében hivatkozott továbbá a 2016/680. számú EU bűnügyi irányelv 28. preambulum bekezdésére is. E szerint az adatkezelés biztonságának fenntartása kapcsán és az ezen irányelvet sértő adatkezelés megelőzése érdekében a személyes adatokat oly módon kell kezelni, hogy biztosított legyen a megfelelő szintű biztonság és bizalmas kezelés.

Az aszódi kettős gyilkosság ügyében a napokban az országos rendőrfőkapitány tényfeltáró vizsgálatot rendelt el, amely során nemcsak az eset részleteit, de az előzményeket is feltárják.