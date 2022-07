A MÁV megkeresésünkre jelezte, a vasúti közlekedés során az utasok kizárólag az utasforgalom részére kijelölt területeken tartózkodhatnak, amelyeket például a vonatjegy megvásárlásához, a várakozáshoz, a vonatra szálláshoz vagy az utazáshoz használhatnak. A tiltott helyen tartózkodás miatt bekövetkezett balesetek a vasúti utasforgalom részére kijelölt helyeken kívüli vasútüzemi területeken történnek, például a peronok mellett húzódó sínek, a nyílt vonal, a rendező pályaudvarok vagy akár azok a figyelmeztető táblával ellátott szolgálati átjárók, amelyeket kizárólag vasúti alkalmazottak használhatnak. A MÁV kéri a közlekedőktől a szabályok betartását a további balesetek megelőzése érdekében.

– Tiltott helyen tartózkodás miatt 2012 és 2022 júniusa között hazánkban összesen 504 baleset történt, ezekből 292 követelt halálos áldozatot, 98 eset súlyos, 108 könnyű sérüléssel járt, hat balesetben pedig anyagi kárt regisztráltunk. Heves megyében ebben az időszakban 21 balesetből 14 követelt halálos áldozatot, öt súlyos és kettő könnyű sérüléssel végződött – taglalták.

2021-ben országosan 56, Heves megyében két baleset történt tiltott helyen tartózkodás miatt, mindkettő halálos áldozatot követelt, idén országosan 48, a megyében pedig öt balesetet regisztráltak, három halálos kimenetelű volt, kettő pedig súlyos sérüléssel járt. Az öngyilkosságokat – bár a tiltott helyen tartózkodás kritériumait kimerítik – nem itt tartják nyilván.

Heves megyében 2012 és 2022 júniusa között 39 vasúti átjárós balesetből tíz követelt halálos áldozatot, három súlyos és nyolc könnyű sérüléssel járt, 17 esetben pedig anyagi kárt regisztráltak. 2021-ben három útátjárós baleset történt a megyében, ezekből egy volt halálos, egy súlyos sérüléssel és egy végződött anyagi kárral, idén két balesetből egy járt könnyű sérüléssel és egy anyagi kárral.

A vasúttársaság arra is figyelmeztet, hogy a fiatalok gyakran a sínre kavicsot, pénzt vagy nagyobb tárgyat helyeznek az érkező vonat elé, akár azt meg is dobálják, ezzel súlyosan veszélyeztetik saját maguk, és a közlekedő vonatok biztonságát. Az ilyen cselekmények akár a vonatok mozgásképtelenségét, szélsőséges esetben kisiklását is okozhatják. A sínre helyezett tárgy vagy a vonatdobálás észlelését követő vészfékezés következményeként az utasok és a vonat személyzete is megsérülhet. A mozdonyvezetőnek minden ilyen esetben meg kell állnia, hogy meggyőződjön arról, nem történt-e gázolás, megsérült-e valaki a vonaton a dobálás következményeként, valamint hogy keletkezett-e, és ha igen, milyen mértékű az anyagi kár. Az esemény okozta – akár 30–40 perces – időkiesés jelentős késéseket okozhat a vasúti közlekedésben. Az ilyen jellegű cselekményeket minden esetben feljelentés követ, amelyet a rendőrség büntető eljárás keretében vizsgál. Magyarországon idén már 125 alkalommal történt olyan szándékos cselekmény, amely a vasúti közlekedés szándékos veszélyeztetésének minősül.

Fontos tudni azt is, hogy aki egy vonat tetejére felmászik, az életét kockáztatja. A feszültség alatt álló felsővezetéket elég csak megközelíteni ahhoz, hogy akár halálos áramütést okozzon. A felsővezetéken keresztül az energiarendszer által táplált villamos ívkisülés veszélye már kétméteres megközelítési távolságnál fennáll. Idén eddig minden ilyen baleset életveszélyes sérültje, áldozata 18 éven aluli volt.