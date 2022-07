Nagy Csaba, a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője közölte portálunkkal, hogy a parlag- és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban. Habár a kerti sütögetés ilyenkor sem tiltott, csak fokozott odafigyeléssel tanácsos ilyen tevékenységet végezni. A nagy hőségben a növényzet szárazabb, könnyen meggyulladhat. Ha van rá lehetőség, használjunk inkább elektromos grillt!

Idén Heves megyében 851 szabadtéri tűzesethez riasztották a tűzoltókat, megyénkben 2728 focipályányi területen csaptak fel a lángok. A tüzek megelőzése érdekében a dohányzó autósok ne dobják ki az égő cigarettacsikket az autóból, mert az út menti száraz növényzet nagyon könnyen meggyulladhat. A kirándulók ne szemeteljenek, mert az üveg- és fémhulladék amellett, hogy szennyezi a környezetet, a nap sugarait összegyűjtve tüzet is okozhat.

Egy gondatlanul eldobott cigarettacsikk is óriási bajt okozhat

Forrás: Bősze Balázs/Hatvani HTP

Tűzgyújtási tilalom időszakában a legjobb, ha sehol nem gyújtunk tüzet, a növényi hulladék is várhat, a tűzből felszálló zsarátnok a lángoktól messzire is képes meggyújtani az elszáradt növényzetet. A szabadtéri tüzek számos esetben hétvégi házakra, melléképületekre és néhány esetben lakóházakra is átterjedtek. A vegetációs tüzeknek környezetkárosító hatása is van, továbbá a tüzek elpusztítják az állatok élőhelyét, a gyorsan terjedő lángok elől sokszor a nagyobb állatok sem tudnak elmenekülni.

Az aktuális tűzgyújtási tilalomról és a tűzgyújtási szabályokról az www.erdotuz.hu, vagy a www.katasztrofavedelem.hu honlapon elhelyezett térképen lehet tájékozódni.