Az azóta már nem elérhető Dexter internetes laboratóriumát még hirdették is, portálunk megtalálta a boltot az aprohirdetesingyen.hu weboldalon, illetve a szolgaltatas.allat-noveny.aproneked.hu-n ahol a következőket írták magukról:

A Dexter Chemstore megnyitja újra kapuit! Ismét várunk titeket Magyarország legerősebb füstölőjével és 99.5% tisztaságú kristállyal és hamarosan új tablettákkal! Gyere és látogasd meg oldalunkat nem fogsz csalódni bennünk! Mi 100%-ban legális termékeket forgalmazunk. Nálunk nincs C-listás termék vagy kábítószernek minősülő anyag. De ugye aki már vásárolt tőlünk az tudja, hogy nem most kezdtük, minden termékünk minőségi és legális. Budapesten akár egy órán belül kézhez kaphatod a rendelésed a futárszolgálatunk jóvoltából. Csak is kizárólag 18 életévét betöltött személy vásárolhat az oldalon. Termékeink kizárólag rendeltetés szerűen használhatók fel. Köszönjük! Ezt követően emailes és weboldalas elérhetőséget is megadtak. Továbbá kiemelték a következőket: bio fű, cannabinoid, 2016, füstaroma, növénytápsó, fubinaca, pinaca, jwh, am, legális herbál, potpourri aroma, spice, legális kristály. Még a település nevét is megadták: Budaörs

Ebből is látni, hogy gyakorlatilag mindent a rendőrök orra előtt csináltak. A leginkább döbbenetes talán az, hogy még Facebook oldalt is készítettek maguknak, ahol nyereményjátékot is hirdettek:

Az internetes drogüzletnek nem csak Facebook oldalt hoztak létre, de azon még nyereményjátékot is hirdettek

Forrás: Facebook

Még a gyakorikerdesek.hu internetes oldalán is nyíltan érdeklődtek a drogüzlet iránt:

Megerősítették, hogy a bolt megbízható

Forrás: MW

Miután a magyar rendőrség nem találta Kosztadinovszkit, még 2017-ben az Európai Rendőrséghez (Europol) fordultak segítségért, akik a nyári kampányuk részeként készítettek is a férfinek egy virtuális képeslapot, amit a honlapjukon osztottak meg. A következő állt rajta:

Kedves Viktor, tudjuk, hogy a fűszeres ételeket szereti, ezért készítettünk egy nagyon fűszeres gulyást az ön számára. Üdvözlettel: a rendőrség.

Az üdvözlőlap

Forrás: telegraph.co.uk

Portálunk kereste a férfit az Europol honlapján, de nem jártunk sikerrel. Azután találtuk meg a kreatív bűnözőt az Interpol oldalán, ahol csalás, kábítószer-kereskedelem, valamint új pszichoaktív anyagok illegális birtoklása miatt körözik jelenleg is.

Kosztadinovszki Viktor Miklós esete kísértetiesen hasonlít a lipcsei Maximilian Schmidt által kialakított drogkereskedelemhez, akit drogbáróként is emleget a média. Maximilian-re ugyanúgy jellemző az introveltáltság, a magas számítógépes ismeret, valamint az internet sötét bugyraiban (darkweb) való szörfölés. Továbbá a lipcsei fiatalember is a drogbizniszben kamatoztatta hatalmas informatikai tudását és a rendőrséget kijátszva, állítólag a mai napig szabadlábon van. A Netflixen látható is róla egy dokumentumfilm:

A filmben Maximilian Schmidt-től megkérdezik egyebek mellett azt is, hogy érzett e valaha is bűntudatot, mire a következőt válaszolta:

Nem igazán éreztem bűntudatot, hogy ezzel ártanék valakinek, mert számomra ez volt a logikus érv, hogy ha nem tőlem, akkor mástól vesznek.

Hogy Kosztadinovszki mit válaszolna a fentebbi kérdésre nem tudjuk, de gyanítjuk, hogy a pszichológiai vizsgálata során biztos lenne mit a papírra vetni. Mindenesetre a mondás, miszerint a zsenit és az őrültet csak egy hajszál választja el egymástól, valószínűleg helytálló mindkét férfira nézve.

Akinek bármilyen információja van Kosztadinovszki Viktor Miklós hollétéről az az Interpol oldalán vagy a magyar rendőrség 36/311-611-es telefonszámán, illetve a [email protected] email címen tehet bejelentést.