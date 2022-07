A BNPI beszámolója szerint, a tűznek áldozatul estek egykor ültetett, tájidegen fenyvesek néhány éve őshonos bükkel felújított területei, de fenyvesek, valamint a töbrök rétjeinek egy része is. A természeti kár várhatóan jelentős, többek között a fokozottan védett tűzliliom (Lilium bulbiferum), a hazánkban csak itt előforduló, posztglaciális reliktum északi sárkányfű (Dracocephalum ruyschiana) és a védett pávafarkú salamonpecsét (Polygonatum verticillatum) állományai érintettek.

– A területen előfordulnak a ritka bükki szerecsenboglárka (Aricia artaxerxes) és a szürkés hangyaboglárka (Maculinea alcon) állományai. Mindkét faj most repül, most van a szaporodási időszakuk, már petéik is vannak. A peték biztosan elpusztultak a tűzben, a lepkék nem feltétlenül. Amely nappali lepkét besötétedés után érte el a tűz, azok is nagy valószínűség szerint elpusztultak, mert a sötétben nem tudtak tájékozódni és nem tudtak hatékonyan elmenekülni.

Az éjjeli lepkék számára a tűz fénye valamennyire vonzó hatású, így lehet, hogy sok egyed épp a tűz felé repült és elpusztult.

A tűzzel részben érintett a védett szép hegyisáska (Arcyptera fusca) állománya is. A gyepekben élő egyenesszárnyúak (sáskák, szöcskék) is csak bizonyos távolságon belül képesek elmenekülni a tűz elől, de élőhelyeik elvesztése a túlélők szaporodási esélyeit is minimalizálja. A röpképtelen fajok (például pókok) menekülésére csak nagyon kis távolságon belül lehet eredményes – fogalmaztak.

Hozzátették, mivel a szárazság miatt a tűz gyakorlatilag a csupasz talajfelszínig mindent leégetett, így a talajfelszín közelében sem volt sok esély a túlélésre. A terület gerinctelen állatvilágának regenerációja az elkövetkező években jórészt a szomszédos területekről való betelepüléssel lehetséges.

Mint írták, a természeti károk felmérése folyamatosan zajlik, részletesebb információkkal ezek befejezése után tudnak szolgálni.