Alkotmányunk szerint hazánk függetlenségének, területi épségének és határainak katonai védelme a Magyar Honvédség alapvető feladata, ám az alaptörvény azt is rögzíti, hogy minden magyar állampolgár köteles a haza védelmére. A honvédség az elmúlt két évtizedben nagyot változott, a hivatásos állomány mellett szerződéses szolgálatot, s önkéntes tartalékos rendszert is fenntart. Utóbbiak létszámának feltöltése toborzással történik. A nyár végén újra várják a jelentkezőket önkéntes katonai szolgálatra. A részletekről Holló István őrnagy, a megyénk területén illetékes 10. Hadkiegészítő és Toborzó Iroda vezetője tájékoztatta lapunkat.

– Az első két hónapban a tartalékos katonák a szeptember 5-én induló alapkiképzésen vesznek részt – ismertette Holló István. – A második, négyhónapos ciklusban több opció közül is választhatnak. Lehetőségük van a lakhelyükhöz közeli tartalékos szervezetnél maradni, átszerződhetnek más szolgálati formára, vagy kérhetik, hogy kiképzésük speciális területen folytatódjon. Ha a szakkiképzés mellett döntenek, fizetésük a mindenkori minimálbérről a garantált bérminimumra emelkedik, mely jelenleg bruttó 260 ezer forint. A felkészítés alappillére a mindennapos katonai testnevelés, melyet fizikai állapotfelmérés előz meg. A résztvevők harcászatot, közelharcot, térképészetet tanulnak, megismerkednek a szolgálati szabályzattal, részt vesznek lőkiképzésen és alaki foglalkozásokon egyaránt. Aki úgy dönt, kipróbálná magát műveleti feladatokat ellátó csapatnál, ejtőernyős-, búvár- vagy speciális lövész kiképzést is kaphat, de megtanulhat harcjárművet vagy munkagépet vezetni is. A program rugalmas, bármikor megszakítható, de újabb hat hónappal meg is lehet hosszabbítani. Aki pedig több évig katonaként szolgálna, dönthet a szerződéses, a műveleti tartalékos vagy a területvédelmi tartalékos szolgálati formák mellett – foglalta össze a megyei toborzóiroda vezetője.

Holló István arról is beszélt, hogy egy korábbi interjúban Sándor Zsolt altábornagy, a honvédség parancsnokának helyettese úgy fogalmazott: ha hat hónap után az illető leszerel, akkor is nő a kiképzett tartalékosként nyilvántartott magyar állampolgárok száma, ha pedig szerződéses katonaként vagy területvédelmi tartalékosként szolgál tovább, akkor megint bővült a Magyar Honvédség képessége. Mindkét esetben pozitív tehát az eredmény.

– Elsősorban olyan fiatalokra számítunk, akik egy ideig szüneteltetik tanulmányaikat, és erre az időre stabil megélhetést keresnek. Ez a szolgálati forma ugródeszka lehet a felsőoktatásba, hiszen a féléves szolgálatért akár 32, az egyéves szolgálatért akár 64 többletpont is járhat. Valamennyi 18 és 65 év közötti magyar állampolgár jelentkezését várják, aki rendelkezik bejelentett belföldi lakóhellyel, erkölcsi bizonyítvánnyal és minimum általános iskolai végzettséggel. A szerződéskötést egészségügyi és pszichológiai vizsgálat előzi meg. Jelentkezni legkésőbb augusztus 15-ig lehet a megyeszékhelyek toborzóirodáiban, továbbá a az iranyasereg.hu oldalon, vagy az [email protected] címen – hívta fel a figyelmet Holló István.

Az Oktatási Hivatal felsőoktatási felvételi tájékoztatója szerint a többletpontok szerzésének egyik lehetősége az önkéntes katonai szolgálat. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló kormányrendelet értelmében többletpontra jogosult az a jelentkező, aki 2020. július 1. után teljesíti az adott jogcím alatti követelmények feltételeit, valamint ezen jogosultságát megfelelően igazolja.

A tájékoztató szerint, az önkéntes katonai szolgálat biztosítása érdekében a jelentkező szakkiképzés nélküli legalább hat hónapos egybefüggő, önkéntes tartalékos katonai szolgálat teljesítéséért 16 többletpontra jogosult. A jelentkező hat hónapos szolgálati idő alatt, az alapkiképzést követően, jogszabály szerinti szakkiképzéssel egybefüggően végrehajtott önkéntes katonai szolgálat teljesítéséért 32 többletpontra, míg a hat hónapos alap- és szakkiképzéssel végrehajtott szolgálatot folytatólagosan követő, jogszabály szerinti, ismételt hat havi egybefüggő, szakkiképzéssel teljesített önkéntes katonai szolgálatért további 32 többletpontra jogosult. Az Oktatási Hivatal felhívja a figyelmet, hogy a többletpontokra megszerzett jogosultság nem évül el.