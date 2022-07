- Valószínűleg sokan álmodoznak a Jóbarátok sorozat megjelenése óta egy olyan szoros és hosszú távú baráti kapcsolatról, mint, ami a híres tévésorozat szereplőgárdája között van. A képen látható Heves megyei kollégákat nemcsak a barátság, hanem a hivatás is összetartja. Először hivatásukat találták meg, de közben olyan barátokra is szert tettek, akikre mindig lehet számítani. Erre emlékeznek ma ők is, a barátság világnapján - olvasható a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság hivatalos Facebook-oldalán.

Mint a bejegyzésben hozzátették, Nagy Csaba tűzoltó főhadnagy, a katasztrófavédelem Heves megyei szóvivője, Soltész Bálint rendőr alezredes, a rendőrség Heves megyei szóvivője és Deutsch Ákos vezető mentőtiszt baráti kapcsolata olyan, mint a rendőrök, mentők, tűzoltók kapcsolata. Sosem hagynak hátra senkit, akárcsak az igazi „Jóbarátok”.