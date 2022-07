A rendezvény egy főzőversennyel vette kezdetét. Tíz csapat versengett egymással, rotyogtak a finomabbnál finomabb ételek az üstökben. Ezt követően az önkéntes tűzoltók próbára tették magukat egy hagyományőrző versenyen. Volt női, férfi, lány és fiú kategória, tizenegy csapat tagjai mindent beleadva teljesítették a feladatokat. Példaértékű az összetartás az önkéntes tűzoltók között, a találkozón több mint kétszáz tűzoltó és családtag jelent meg a napsütéses időben. Rövid időre egymás ellenfeleként versengtek, bemutatva felkészültségüket és az éves gyakorlás eredményét – téjékoztatta portálunkat Nagy Csaba, megyei katasztrófavédelmi szóvivő.

A verseny után ügyességi versenyen is részt vettek a vállalkozó szellemű résztvevők, tömlőgurításban, porral oltó dobásban tették próbára magukat. A jókedvről három település asszonykórusa is gondoskodott, akik népdalokat énekelve emelték a hangulatot. A barátias hangulatban eltelt rendezvényen a szervezők a gyermekekre is gondoltak, nekik ugráló várral, Tisza-tavi totóval okoztak örömet és a kedvencük sem maradhatott el, természetesen egy habpartival záródott az önkéntesek júliusi találkozója.