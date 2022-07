A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya körlevelében arra hívja fel a figyelmet, hogy kerüljük az interneten felbukkant, ismeretlen hódolókat. Példaként említik, hogy idén áprilisban P. J-né, Heves megyei lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, amely szerint tavasszal a Facebookon megismerkedett egy Larry Wogen néven bemutatkozó férfival, aki különböző indokokkal közel kétmillió forintot csalt ki tőle.

Nem P-né az egyetlen, akit ilyen módon károsítottak meg bűnözők. A csalók előszeretettel ismerkednek az interneten. Gyorsan kitapasztalják, hogy mire vágyik a partnerük, és persze mindent meg is tesznek, hogy megfeleljenek a kiszemelt áldozat elvárásainak. Álprofilok mögé bújva, az interneten mindenki azt mond magáról, amit akar, könnyű mindent megígérni, tökéletesnek látszani. A csalók szerelmet ígérnek és változatos legendákat találnak ki, amivel ráveszik a sértetteket, hogy pénzt utaljanak a részükre.

A sértettel való ismerkedés, kapcsolattartás során persze gondosan ügyelnek arra, nehogy „élő” kapcsolatba kerüljenek – például ha telefonon beszélnének, hirtelen elfogy a térerő, a skype műszaki hiba miatt nem működik –, és kiderüljön egyáltalán, hogy az illető férfi vagy nő, milyen nemzetiségű, hány éves, hogy néz ki.

A rendőrség arra figyelmeztet, legyen gyanús, ha egy társkeresős ismerkedés során a partnerrel nem lehet semmilyen személyes kontaktust teremteni és meggyőződni arról, ki is ő valójában. Gyanakodjunk, ha valaki egy rövid, felületes ismeretség kapcsán pénzt kér! Ne dőljünk be annak sem, ha a kölcsönt kérő arra hivatkozik, hogy van pénze, vagy óriási nyereménye, csak éppen most nem fér hozzá, de majd visszaadja! – tanácsolják a rendőrök.

Ha hasonló csalás áldozata lett, hívja 112-es telefonszámot, és tegyen feljelentést!