Mint megírtuk, emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat a Heves Megyei Főügyészség egy 40 éves nő ellen, aki Istenmezején konyhakéssel szúrta meg többször az élettársát.

A nő az Agria Tv-nek nyilatkozott, kiderült, hogy a január 6-i eset óta házi őrizetben van.

– Az unokatestvérem meglátogatott minket, aki fél liter erős pálinkát hozott, abból én, élettársam, nagykorú fiam és unokatestvérem elkezdtünk iszogatni, bulizni. Aztán már mikor a páromnak hatott az alkohol, akkor elkezdett nagyon csúnyán beszélni édesapámról, ami nekem rosszul esett. Mondtam neki, hogy fejezze be, ekkor elkezdtük egymást szóban bántani. Amikor elég sértő dolgot mondtam neki, akkor ő megütött. A nagyobbik fiam közénk állt, hogy ne bántson, erre őt is megütötte, nagy ütést kapott és a betorna esett, el is ájult, ennek ellenére tovább ütötte. Próbáltam a fiamról lerángatni, hogy ne üsse tovább – kezdte a történetet a vádlott.