Még szombat délelőtt tizenkét családi ház kertjére is átterjedt a szabadtéren keletkezett tűz Tarnaörsön, a Ságvári Endre utcában. Mintegy nyolcszáz négyzetméternyi területen égett a szárazfű és az összehordott szemét, a lángok a kerítésekbe is belekaptak – tájékoztatott honlapján a megyei katasztrófavédelem. A jászárokszállási hivatásos és önkéntes tűzoltók három vízsugárral és kéziszerszámokkal fékezték meg a tüzet. Nagyrédén, a Haladás utcában egy telephelyen parkoló autóban keletkezett tűz, a lángok átterjedtek a jármű környezetére is, ahol 200 négyzetméteren a száraz füvet is meggyújtotta. A gyöngyösi hivatásos tűzoltókat riasztották a tűzesethez, a tűzoltók kiérkezése előtt a jármű tulajdonosa a lángokat eloltotta, a hivatásosok a járművet egy vízsugárral visszahűtötték, majd a szabadtéri tűz továbbterjedését is megakadályozták.

Verpeléten, a Mező Imre utcában egy lakatlan ház udvarábanegy köbméternyi összehordott szemét égett, a tűz átterjedt a kerítésre is. Az egri hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el a lángokat. Papírt égettek egy fémhordóban egy családi ház udvarán, Adácson, a Kossuth Lajos utcában. Egy kipattant izzó parázs meggyújtotta a száraz füvet, a tűz pedig hamar továbbterjedt a szomszédos mezőgazdasági területre is. A gyöngyösi hivatásos tűzoltó egység vízsugárral és kéziszerszámokkal akadályozta meg a lángok nagyobb területre történő kiterjedését.

Vasárnap két közlekedési balesethez és két szabadtéri tűzhöz kértek tűzoltói segítséget. Dél körül két parkoló személygépkocsinak ütközött egy harmadik Hatvanban, a Horváth Mihály úton, azaz a 3-as főút belterületi szakaszán. A balesethez a helyi hivatásos tűzoltókat riasztották. Az egység áramtalanította az egyik autót. Kora este összeütközött két személyautó Egerben, a Szarvaskői úton, a 25-ös főúton. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a gépkocsikat.