Alapvető társadalmi érdek, hogy a közokiratok hitelesek és valódiak legyenek, ezért a Büntető Törvénykönyv (Btk.) a közbizalom elleni bűncselekmények között rendeli büntetni azt, aki hamis közokiratot készít, vagy közokirat tartalmát meghamisítja. Továbbá azt is, aki hamis, hamisított vagy más nevére szóló valódi közokiratot felhasznál, netán közreműködik abban, hogy jog vagy kötelezettség létezésére, megváltozására vagy megszűnésére vonatkozó valótlan adatot, tényt vagy nyilatkozatot foglaljanak közokiratba. A bűncselekményt a Btk. 342. szakasza súlyosan, alapesetben három évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. Minderről dr. Gubala Ádám Miklós, a Heves Megyei Főügyészség helyettes sajtószóvivő ügyésze tájékoztatta pénteken a portálunkat.

A szakember több esetet is említett, amelyekben vádat emeltek az ügyészségek.

Az Egri Járási Ügyészség közokirat-hamisítás bűntettének elkövetésével vádol egri férfit, akit a rendőrök idén tavasszal Egerben közúti ellenőrzés alá vontak. Az illető az intézkedő rendőröknek hamis szlovák vezetői engedélyt adott át, mely megjelenésében ugyan hasonlított a szomszédos állam hatósága által kiadott járművezetői engedélyhez, de a készítéséhez felhasznált anyagok minősége és az előállításának a módja az eredeti gyártású okmányokétól alapvetően eltérő volt. A hamis jogosítványt a bűnüldözők a helyszínen elvették a vádlottól, aki ellen ezután elindult a büntetőeljárás.

A Heves Megyei Főügyészség szintén közokirat-hamisítás bűntette miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra egy 37 éves férfival szemben, aki még 2011 augusztusában egy cég Egerben megtartott taggyűlésén bejelentette, hogy kültagja kíván lenni a gazdasági társaságnak. Ezt a tényt határozatba is foglalták. A terhelt azonban valójában nem akart részt venni a vállalkozás működtetésében. A cég vagyonát, könyvelési és egyéb iratait nem vette át, a cégátruházáshoz szükséges iratok aláírását csupán anyagi ellenszolgáltatás reményében vállalta. Az ily módon hamis okiratok alapján a valótlan változásokat jegyeztek be a bíróság által vezetett a közhiteles cégnyilvántartásba.

– A két ügyben eljáró ügyészségek mindkét vádlott esetében közérdekű munka büntetés kiszabását indítványozták – tudatta a helyettes sajtószóvivő ügyész.

Közokirat-hamisítás bűntettének kísérlete miatt emelt vádat az Egri Járási Ügyészség egy kompolti pár ellen. A vádirat azt tartalmazza, hogy a vádlottak egyike, egy nő még 2009-ben a két testvérével együtt örökölt egy káli ingatlant, amelyen a közös felmenőjüknek özvegyi haszonélvezeti joga volt. Az arra jogosult azonban 2019-ben új házasságot kötött, ezért a vádlottak elhatározták, hogy töröltetik az özvegyi jogot, és az ingatlant értékesítik. Az asszony 2019 novemberében, a testvérei tudta nélkül, ennek érdekében benyújtott a hatósághoz egy özvegyi jog törlése iránti kérelmet, amit az egyik testvér helyett a vádlott-társa írt alá. Az illetékes járási hivatal a kérelmet később elutasította, így a közhiteles földhivatali nyilvántartásba valótlan adatot végül nem jegyeztek be.

– A vádhatóság ebben az esetben pénzbüntetés kiszabását indítványozta az ügyben – ismertette a tényeket dr. Gubala Ádám Miklós.