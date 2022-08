– Kigyulladt egy lakóház harminc négyzetméteres melléképülete Nagyvisnyón, a Vasút úton. Az épületben tárolt tűzifa is lángra kapott. A szilvásváradi önkéntes tűzoltókat követően a bélapátfalvai önkormányzati tűzoltók is a helyszínre értek, két vízsugárral előbb körülhatárolták, majd eloltották a tüzet. Az egységek az épület tetőszerkezetét is megbontották, jelenleg az utómunkálatokat végzik – tájékoztatott a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.