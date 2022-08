Portálunk információi szerint szerdára virradóra betörtek a Vízimolnár utcában található Benedek Elek Óvoda Gyermeklánc Tagóvodájába. A környékbeliek beszámolója szerint délelőtt érkeztek a rendőrök és úgy tudni, hogy egy üveget törhettek be a vélt behatolók. Úgy tudjuk, a gyerekek egy részét haza is küldték az intézményből.

Kérdésünkre Lázár Levente rendőr hadnagy, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról tájékoztatott, hogy a rendőrség helyszíni szemlét tartott az óvodában. A fenntartónál, vagyis az egri önkormányzatnál is érdeklődtünk a történtekről. Amint válaszolnak frissítjük cikkünket.