Mint emlékeztetett, a tiszafüredi és a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók kiérkezésekor az épület egyik szobájában berendezési tárgyak és ruhaneműk égtek. A tűzoltók megállapították azt is, hogy abban a szobában, ahol a férfit megtalálták, nem volt tűz, de a helyiséget teljesen ellepte a füst. A lángok egy szomszédos szobában kis területen égtek, a férfi feltehetően füstmérgezésben vesztette életét. Füstérzékelő nem volt az ingatlanban.

– Manapság rengeteg műanyaggal vesszük körbe magunkat a lakhelyünkön, ezek égésekor pedig rengeteg mérgező anyag szabadul fel. A füst többféle módon is kárt okozhat szervezetünkben, ha forró füstöt lélegzünk be akkor az megégetheti a légcsövünket, amely azt követően megduzzadhat és elzárhatja a levegő útját a tüdőnk felé. Másrészt egy kis tűz által termelt füstben is olyan mérgező gázok szabadulnak fel, mint például a hidrogén-klorid melynek vizes oldatát sósavként ismerjük a háztartásban. Zárt térben pedig hamar tökéletlen égés megy végbe, mely során a számtalan mérgező gáz mellett a csendes gyilkosként is ismert szén-monoxid termelődik. Nem kell nagy tűz, elég néhány négyzetdeciméteren égő műanyag, már annyiból is halálos mennyiségű mérget már be tudunk lélegezni. Ha pedig mélyen alszunk akkor, tűz esetén megeshet, hogy álmunkban szívjuk a tüdőnkbe a mérget, úgy hogy fel sem ébredünk – fogalmazott Nagy Csaba.

Hozzátette, a leggyakrabban idős és egyedül élő emberek válnak ilyen esetek áldozatává, mert ha észlelik egyáltalán a tüzet, már annyi mérgező égésterméket belélegeztek, hogy nem képesek menekülni. Tanácsos a konyhába, hálóba, nappaliba füstérzékelőt elhelyezni és odafigyelni egyedül élő idős rokonainkra, szomszédainkra. Az érzékelők jelzésére még a mélyen alvó is felébredhet, így azelőtt, hogy füstmérgezést szenvedne, el tudja hagyni a lakást, házat és azonnal tudja értesíteni a tűzoltókat. A kis készülékek már számos esetben bizonyították, hogy füstöt érzékelve rövid időn belül jelzik a bajt, így számos emberi életet mentettek meg, plusz az olyan lakástüzeknél ahol az érzékelő jelzett, a tűz nem terjedt el az egész ingatlanban, hiszen volt idő cselekedni.