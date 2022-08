A katasztrófavédelmi szakemberek megtettek mindent a lehetőségeikhez mérten, hogy csökkenteni tudják a károkat, de a fokozódó hőmérséklet és a megélénkülő szél újra és újra lángba borította a füves területet. A szebb napokat megélt mocsaras részeken most óriási repedések tátonganak, az elszenesedett zsombékok között nem fog búvóhelyet találni a réti fülesbagoly vagy a sárszalonka. A rovarvilág és a rágcsálók egy része a tűz martalékává vált. Amik túlélték, azokat másnap a ragadozók szedték össze könnyedén, menedék híján. Nem mondható ki biztosra, hogy a tűz eredete mire is vezethető vissza, de ami tény, az ember akarva-akaratlanul is hozzá szokott járulni az ilyen eseményekhez. Kerti bográcsozás a falu szélén, az autóbók kidobott csikk, mindenfelé széthajigált műanyag és egyéb üvegek, számos, végtelenül sorolható emberi könnyelműség…