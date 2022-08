Az ügyről portálunk is részletesen beszámolt, azonban most a férfi is nyilatkozott a támadásról a Tényeknek.

Megkötözték, megverték és megszúrták azt a férfit, aki nem fizetett a szexért Egerben. Az áldozat két nőt fogadott be a lakásában, pár nap múlva azonban összevesztek a pénzen, ezért kirabolták a férfit. A megszurkált áldozat kamerán kívül azt mondta, hogy halálfélelme volt, amikor előkerült a kés. A két rablónőt - aki elvitte a férfi iratait is - letartóztatták, évekre börtönbe kerülhetnek – olvasható a Tények.hu-n.