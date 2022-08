Egy 74 éves asszony idén augusztus 16-án tett a rendőrségen bejelentést, mely szerint a kora délutáni órákban egy ismeretlen nő jelent meg a házánál azzal az ürüggyel, hogy régiségeket akar vásárolni. Minden érdekli, ami eladó, de meg szeretné azokat nézni – erről Mezeiné Kovács Nikoletta megyei rendőrségi sajtóreferens tájékoztatta portálunkat szombaton.

A közlésből kiderült, hogy a sértett beengedte a nőt a házba, ahol a hívatlan vendég önállósította magát: szobáról szobára járt, nyitogatta a szekrényajtókat, az áldozat nem győzött utána menni és nyomon követni, hogy mit csinál. A váratlan látogatót minden érdekelte; a ruhaneműtől a csillárig mindent vásárolt volna, indokolatlanul sokat beszélt, dicsért minden holmit, és közben ellopta a házigazda ékszereit, amiket egy dobozban tárolt az egyik szobában. Ráadásul az ismeretlen nem egyedül volt, a társa kint várta az utcán egy gépkocsiban. A cselekmény elkövetése után, még mielőtt fény derült volna a lopásra, gyorsan el is hajtottak.

A rendőrség ezúttal is felhívja a figyelmet, sokan próbálkoznak úgy pénzhez jutni, hogy idős emberek értékeit igyekeznek megszerezni. Különféle ürügyekkel, legendával váratlanul megjelennek a kiszemelt áldozat lakásánál; segélyt, támogatást hoztak, tűzifát árulnak, vasat vesznek, régiségeket keresnek. Házalnak mindennel, a lényeg, hogy bejussanak a sértett otthonába, eltereljék a figyelmét és kicsalják, vagy ellopják a pénzét, egyéb értékeit.

Idősebb hozzátartozóikban nagyon fontos tudatosítani és napra készen tartani a biztonságukkal kapcsolatos legalapvetőbb magatartási szabályokat. A rendőrök kérik, hogy fokozott fenntartással kezeljék a váratlanul jelentkező idegeneket. Ne engedjenek be idegeneket a házukba, udvarukba, bármilyen jó üzletet kínálnak, bármilyen hivatalos ügyre hivatkoznak, vagy segítséget kérnek! Ha valóban segítségre szorul egy váratlanul megjelenő idegen, a rendőrség fogja tudni ezt biztosítani a részére, ezért érdemes hívni a 112-es segélyhívó számot.

Otthon tartózkodás esetén is tartsák zárva a kaput és a lakásajtót! Ne tartsanak otthon nagy mennyiségű készpénzt, az értékeikkel ne hivalkodjanak! Jótékonysági célra gyűjtögetőktől kérjenek csekket, ne adjanak készpénzt, ne engedjék be őket a lakásba, és főleg ne vegyék elő jelenlétükben a pénztárcájukat, vagy az otthon tárolt pénzt!

A bűnöldözők továbbá javasolják saját „biztonsági hálót” kiépíteni a közelben lakó, élő, könnyen elérhető, megbízható emberekből – rokon, szomszéd, polgárőr –, akiktől azonnal segítséget kérhet, akár telefonon is. A telefonszámuk legyen mindig a telefon közelében.

Ha mégis üzletet köt a váratlanul érkező idegennel, ne legyen egyedül!

Kéretlenül, váratlanul érkező idegenek megjelenésekor hívja a rendőrséget (112) az ingyenesen hívható számon! A rendőrök igazoltathatják és ellenőrizhetik őket. Miután a kilétük ismertté válik, nagyobb az esélye, hogy az általuk kitervelt cselekmény továbbra is terv marad.

Végül, de nem utolsó sorban, a további bűncselekmények megelőzése érdekében lehetőség szerint alaposan figyeljék meg a hívatlan idegeneket, érkezésük, távozásuk irányát, ha mód van rá, írják fel gépkocsijuk rendszámát, esetleg színét, típusát.