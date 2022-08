Az elmúlt 24 órában három anyagi káros közúti közlekedési balesetről érkezett bejelentés a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központjába – tájékoztatta portálunkat kedden Szabó Boglárka megyei rendőrségi sajtóreferens.

Eger belterületén a járőrök augusztus 15-én 21 óra 13 perckor ellenőriztek egy egri lakost, akiről kiderült, hogy eltiltás hatálya alatt vezette gépjárművét. A 20 éves férfit előállították az Egri Rendőrkapitányságra, ahol eljárás indult vele szemben. Továbbá az este folyamán Egerben, a Mátyás király úton is megállítottak egy hatósági jelzés nélkül közlekedő személyautót. Az intézkedéskor derült ki, hogy a járművet kivonták a forgalomból. A sofőrrel szemben alkalmazott alkoholszondás ellenőrzés pozitív értéket mutatott, továbbá az egri nő eltiltás hatálya alatt vezetett, ezért ellene eljárás indult.

A rendőrök további két ittas gépjárművezetővel szemben intézkedtek.

Szabó Boglárka arra is felhívta a figyelmet, hogy az ittas járművezetés növeli a balesetek kockázatát. Aki ittasan vezet, elfogadhatatlan kockázatot vállal, mert nemcsak saját magát, hanem a közlekedés más résztvevőit is veszélyezteti. Már kis mennyiségű alkohol fogyasztás hatására is nő a reakcióidő, kedvezőtlenül változik a veszélyérzékelő képesség és tompulnak a reflexek.

A rendőrök figyelmeztetnek arra is, hogy ha valakit akár szabálysértési eljárásban, akár büntetőeljárásban jogerősen járművezetéstől eltiltásra ítéltek, azonban az eltiltás hatálya alatt mégis járművet vezet, bűncselekményt követ el.