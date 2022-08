A négy tűzesetet és három műszaki mentést összesen nyolc hivatásos és egy önkormányzati tűzoltóegység kezelte. A beavatkozást igénylő esetek mellett négy téves jelzés is érkezett az ügyeletre.

Kigyulladt egy személyautó motortere szerda délelőtt a 21-es főút M3-as felhajtójánál Hatvan térségében. A hatvani hivatásos tűzoltók vonultak az esethez, két vízsugárral oltották el a tüzet.

Ezen felül egy fémvázas tároló is égett Kiskörén, a Kossuth Lajos utcában, csütörtök hajnalban. A tűz kis területen a tároló közelében lévő melléképületre is átterjed. A tiszanánai önkormányzati tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal oltották el a lángokat, a munkálatok közben egy gázpalackot is kihoztak az épületből. A tűz esetekben nem sérült meg senki.

Százötven négyzetméteren égett száraz fű Lőrinciben, a Pozsonyi utcánál, délután. A hatvani hivatásos tűzoltók vízzel és kéziszerszámokkal avatkoztak be.

Az egri hivatásos tűzoltók Egerben egy útra veszélyesen belógó faágat, míg Mónosbél határában az útra kidőlt fát távolítottak el motoros láncfűrész segítségével.