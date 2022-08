Az Egri Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja adta ki a körözést Löki Ferencre, aki 1963. július 28-án született Debrecenben. A körözés okaként a büntetés-végrehajtási bíró elfogatóparancsát határozták meg a rendőrség internetes oldalán. A körözés jogalapja, a bűncselekmény megnevezése, minősítése: szexuális erőszak.

A jelenleg hatályos Büntető Törvénykönyv a Nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmények című XIX. fejezetében, a 197. szakaszában rendelkezik a szexuális erőszak bűntényéről. Ennek értelmében az valósítja meg ezt a deliktumot, aki a szexuális kényszerítést erőszakkal, illetve az élet vagy a testi épség elleni közvetlen fenyegetéssel követi el, továbbá más védekezésre vagy akaratnyilvánításra képtelen állapotát szexuális cselekményre használja fel. Ez bűntett, s alapesetben kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Szexuális erőszakot követ el az is, és öttől tíz évig terjedő szankció szabható ki ellene, aki tizenkettedik életévét be nem töltött személlyel szexuális cselekményt végez vagy végeztet.

A bűncselekmény további minősített esetei is súlyos büntetést érhetnek: öttől tíz évig kerülhet rács mögé az, aki a szexuális erőszakot tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve az elkövető a hozzátartozója, vagy nevelése, felügyelete, gondozása, gyógykezelése, illetve egyéb módon a hatalma vagy befolyása alatt álló személy sérelmére követi el. Ez a szankció azokkal szemben is, akik ezt tettüket azonos alkalommal, egymás cselekményéről tudva, többen követik el.

Még az is számíthat felelősségre vonásra, aki szexuális erőszak elkövetéséhez szükséges vagy azt könnyítő feltételeket biztosítja. Az ilyen személy bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Löki Ferenc

Forrás: Police.hu

Akinek bármilyen információja van a körözött férfival kapcsolatban az a 36/311-611-es telefonszámon vagy a [email protected] e-mail címen tehet bejelentést.