A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési szakemberei annak érdekében, hogy valóban felhőtlenül teljen a nyár – az online kitölthető anonim kvízjáték, valamint a Tisz(t)a-tó rajzpályázaton kívül – most virtuális kincsesládák keresésére invitálják a Tisza-tóhoz érkezőket.

A kis táblákra elhelyezett, számozott ládák a mellékelt térkép alapján egyszerűen megkereshetők. A nyereményjátékkal egybekötött játékos keresgélésre szeptember 11-én éjfélig van lehetőség, de a „prevenciós kincsesládák” ezután is kint maradnak, és tetszés szerint megkereshetők lesznek.

Mit kell tenni?

Meg kell keresni a számozott ládákat és leolvasni a QR kódot! A sorrend tetszőleges, de javasolt a számozást követni. Az ötödik ládán lévő kód egy anonim kvízjátékhoz vezet, amelyhez a nyereményjáték is kapcsolódik.

A kérdésekre könnyedén lehet válaszolni, ha előtte megtalálták és leolvasták a ládák kódjait, amelyek bűn- és balesetmegelőzési ajánlásokhoz vezetnek.

Ezt követően ki kell tölteni a kvízt, majd az utolsó kérdés után megjelenő versikét e-mailben be kell küldeni a [email protected] címre!

Fontos: a kvíz névtelen! A küldés gombbal a megfejtés nem érkezik meg automatikusan, ezt külön be kell küldeni a megadott e-mail címre, hogy a sorsoláson részt vehessenek, amelyben javasolt egy telefonos elérhetőséget is közölni.

A kincseket rejtő térkép

Forrás: Police.hu

A helyes válaszok a küldés gombra való kattintással láthatóvá válnak, így rögtön ellenőrizni tudják, hogy esetleg miben tévedtek. A szervezők a megfejtést beküldők közül sorsolással választják ki a nyerteseket, akik vásárlási utalványt nyerhetnek. A beküldési határidő tehát szeptember 11.