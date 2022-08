Alapesetben vétség címén az elkövető akár két évig terjedő szabadságbesztéssel is büntethető. Minderről a Heves Megyei Főügyészség helyettes sajtószóvivő ügyésze tájékoztatta a portálunkat. Dr. Gubala Ádám Miklós hozzáfűzte, hogy bizony előfordulnak olyan esetek is, amelyekben a csalók nem feltétlenül idegeneket csapnak be a hazugságaikkal, hanem az átveréssel a hozzájuk közel álló barátaikat, rokonaikat, munkatársaikat károsítják meg.

A kommunikációs szakember megyénkben megtörtént ügyeket is említett.

Jelentős kárt okozó, üzletszerűen elkövetett csalás bűntette és más bűncselekmény miatt emelt vádat az Egri Járási Ügyészség egy büntetett előéletű, jelenleg a más ügyben kiszabott börtönbüntetését töltő 32 éves férfi ellen. Az illető még 2018-ban ismerkedett meg egy egri férfival. Barátokká váltak. A terhelt a váddokumentumban foglaltak szerint a kettejük között kialakult baráti kapcsolatot kihasználva valótlan indokokkal rendszeresen, változó nagyságú pénzösszegeket kért és kapott állítólagos lakásvásárláshoz, illetve gépjárművételhez, vagy akár egy soha meg nem alakított közös vállalkozás beindításához. A „nagyszerű” barát – mint kiderült – együttesen több mint 41 millió 800 ezer forint kárt okozott a sértettnek. A tőle kért összegeket ugyanis a vádlott nem az általa mondott célokra fordította és nem is fizette vissza a kölcsönök adójának.

A terhelt 2019 áprilisának végén élettársi kapcsolatot létesített egy nővel, akitől együttélésük során, valótlan indokokkal, összesen kétmillió 317 ezer forintot csalt ki. Egyik alkalommal például azt hazudta a párjának, hogy az ő bankszámláját időlegesen zárolták, emiatt arról nem tud pénzt felvenni. A hölgy erre korlátlan hozzáférést biztosított neki a saját bankszámlájához...

– A járási ügyészség a vádiratában arra tett mértékes indítványt, hogy amennyiben a sértettektől átvett összegekből főként játékszenvedélyét finanszírozó vádlott az előkészítő ülésen beismeri a bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, vele szemben a bíróság öt év szabadságvesztés-büntetést szabjon ki és ugyanennyi időre tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától – közölte a főügyészség helyettes sajtószóvivő ügyésze.

A Hevesi Járási Ügyészség nagyobb kárt okozó csalás bűntette miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra a hevesi illetőségű vádlott ellen. A férfi 2016-ban és 2017-ben együtt dolgozott külföldön a sértettel. A munkatársak a munkavégzés kapcsán felmerülő könyvelői feladatok ellátása érdekében megbízást adtak egy külföldi cégnek, amelyikkel kizárólag a vádlott tartotta a kapcsolatot. Mikor 2018-ban az adóvisszatérítésüket kellett intézni, a férfi ezt a helyzetet arra használta fel, hogy a könyvelőt megtévesztve a sértett bankszámlája helyett is a sajátját adta meg, így a külföldi adóhivatal által visszatérített kétezer euró a terhelt számlájára érkezett, amit ő jogosulatlanul felvett és a saját céljaira fordított.

– Az ügyészség a vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabását indítványozta és azt, hogy a bíróság kötelezze őt a csalással okozott kár megtérít – ismertette a vádiratot dr. Gubala Ádám Miklós.