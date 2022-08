Szárazfű és nádas égett három hektáron Átányban, a Csalogány utcában, a tűz lakóingatlanokat is veszélyeztetett – tudatta portálunkkal a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A füzesabonyi és a mezőkövesdi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg a lángokat.

Ősgyep, száraz fű és nádas kapott lángra körülbelül ötven hektáron az Átány és Kömlő között elterülő természetvédelmi területen, kedden délután. A lángokat a hevesi és a füzesabonyi hivatásos tűzoltók, összesen tízen, négy órán át vízsugarakkal, kéziszerszámokkal és rézsűoltóval oltották el. Munkájukat a természetvédelmi őrszolgálat munkatársai is segítették. Tarnalelesz határában pedig száraz fű és aljnövényzet kapott lángra, a viharos szél nehezítette az oltást. Lakott területet egyik tűzeset sem veszélyeztetett.

Forrás: HMKI

A szárazfű kapott lángra, és égett le körülbelül húsz hektáron Fedémes és Bükkszenterzsébet között szabadtéren. A tüzet a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával a pétervásárai, az egri és az ózdi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fojtották el. Az erős szélben húsz tűzoltó több mint négy órán át küzdött a lángokkal.

Besenyőtelken, a Honvéd utcában is több száz négyzetméteren szárazfű égett, a tüzet a füzesabonyi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal és kéziszerszámokkal fékezték meg.

Egerben a strand bejáratánál leszakadt egy nagy faág, amely veszélyeztette a gyalogos forgalmat. Az egri hivatásos tűzoltók motoros láncfűrésszel és kéziszerszámokkal a veszélyes faágat eltávolították.

A szakemberek figyelmeztetnek, hogy a tűzgyújtási tilalom továbbra is érvényben van. A száraz növényzet könnyen lángra kap, a tűz gyorsan terjed ebben a rendkívül száraz, meleg időben, melyet még a leggyengébb szél is tovább fokozhat. Akár a kerítésre, illetve a melléképületre is hamar áterjedhet a szabadtéren keletkezett tűz, mely lakóépületeket is veszélyeztethet. Külterületen tilos zöldhulladékot égetni, belterületen csak ott szabad, ahol ezt az önkormányzat rendeletben engedélyezi, de hőségben és szárazságban a legjobb, ha egyáltalán nem gyújtunk tüzet.