Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) mától szeptember 22-ig Focus on the road elnevezéssel hirdetett fokozott ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott.

A rendőrség Magyarország egész területén elsősorban a menet közbeni rádiótelefon használatot ellenőrzi, de nagy hangsúlyt kap a személy- és vagyonbiztonságot a figyelem elvonásával veszélyeztető egyéb cselekmények, mint például a jármű vezetőjének menet közben bármilyen elektronikai eszköz működtetésének, ilyen eszközön képi vagy szöveges adatok megtekintésének felderítése is.

A ROADPOL Safety Days (ROADPOL Közlekedésbiztonsági Napok) balesetmegelőzési programjához a magyar rendőrség szeptember 21-én közúti ellenőrzéssel, balesetmegelőzési előadásokkal, és gyermekeknek is szóló foglalkozásokkal csatlakozik. A meghirdetett program kitűzött célja, hogy ne történjen halálos baleset Európa közútjain.