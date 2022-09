Prezenszki Sándor 1968. október 13-án reggel épp munkából tért haza, de amikor be akart menni a Széchenyi utca 27. szám alatt található családi házukba észrevette, hogy az ajtót valaki felfeszítette. A kép, amely ezek után fogadta a szerencsétlen férjet több volt, mint tömény borzalom: halott felesége és gyermeke várta őt vérbefagyva.

Arról, hogy pontosan mi is történt az Élet elleni bűncselekmények nevezetű internetes oldal számolt be a Magyar Rendőr cikkére hivatkozva. E szerint a tettes késő este hatolt be a nyitva hagyott utcai kapun át a családi ház kertjébe, kicsavarta a villanykörtét a falon, aztán benézett a ház üvegezett verandájának ajtaján, eközben az üvegen kesztyűnyomot, majd később homlok- és orrhegy lenyomatként azonosított nyomot hagyott. A konyhán keresztül jutott be a lakásba, aztán először Prezenszki Sándorné, majd a család hálószobában alvó kisfiát ütötte agyon baltával.

A helyszíni bizonyítási kísérlet azon pillanata, amikor Ebneth Simon megmutatja, milyen testhelyzetben feküdt a verandán a megölt Prezenszkiné.

Forrás: eletellenibuncselekmenyek.hu

Olvasható továbbá az is, hogy a házban volt még egy gyermek, egy lány, akit valamilyen oknál fogva az elkövető életben hagyott. Kiderült, hogy a férfi a lakásban elég felületes kutatást végzett: a szekrényben lévő húszezer forintos betétkönyvet és a kétezer forintnyi készpénzt sem találta meg.

A rendelkezésre álló adatok alapján a rendőrség december tizedikén elfogta a káli, adósságban úszó Ebneth Simont és a karácsondi Hollósi Györgynét. Mint írják, az érdekházasságban élő Hollósiné jobban szerette az italt, mint a férjét, ugyanis köztudott volt, hogy meg akart tőle szabadulni. A nő gyakran emlegette azt is, hogy pénzre van szüksége, és Ebneth-el együtt elköltözne Budapestre.

Ebneth az ablakon keresztül figyeli ki a családot.

Forrás: eletellenibuncselekmenyek.hu

A pereskedés hosszú ideig folyt, amely során kétszer ítélték halálra Ebnethet, valamint szabadságvesztésre Hollósinét, de a Legfelsőbb Bíróság a kétséges bizonyítékok miatt hatályon kívül helyezte az ítéleteket. A negyedik eljárásnál első fokon megszületett a felmentés, amelyet később a Legfelsőbb Bíróság 1974. október 7-én jóváhagyott.

Dr. Kádár János rendőr alezredes, főkapitányhelyettes úgy nyilatkozott akkoriban, hogy tizenegy éve nem volt kiderítetlen életellenes esetük. Nem nyugodnak bele, hogy az ügy zsákutcába fut.