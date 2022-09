– A gyilkosság az egyik legelvetemültebb bűntény, hatan meghaltak, ketten maradandó sérüléseket szereztek, sok megtámadott pszichésen is sérült, a tettek a köznyugalmat is megzavarták. Így nem is kellett súlyozni, hogy a lehető legsúlyosabb büntetést rója ki a bíróság az első három vádlottra – közölte a bíró, aki kiemelte, a döntésnél szerepet játszott az is, hogy a jövőben senkinek ne jusson eszébe ilyet tenni.

A térképen a romákkal szembeni támadások helyszínei, időpontjai szerepelnek

Az ügyész tudomásul vette az első három vádlott büntetését, a negyedik esetében súlyosítást kért. A három életfogytiglanra ítélt vádlott a gyilkosságokat nem ismerte be. Védekezésül előadták, hogy a rendőrség több hibát is elkövetett a nyomozás során, például szabálytalanul vettek fel adatokat. Kritizálták a negyedrendű társukat, akinek a vallomása a vád legfőbb fegyvere. A védőik azt mondták, Csontos nem szavahihető, csak magát akarja védeni. Minden ellen fellebbeztek, azon kívül, amit már korábban is elismertek. Csontos a felmentését kérte Tiszalök esetében.

A tárgyalás után egy ügyvéd közölte a sajtóval, hogy több áldozat kártérítési pert indít, a magyar állammal szemben is.

A romák elleni gyilkosságok ügyében harmadfokon született meg a jogerős határozat 2016-ban. A Kúria helybenhagyta a másodfokú bíróságnak az első-, másod- és harmadrendű vádlottra kiszabott tényleges életfogytiglani ítéletét.

Ártatlanul gyanúsított tarnabodi fiatalok

Amint arról akkor lapunk beszámolt, 2008. szeptember 29-én Soltész Bálint, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője tudatta, hogy aznap hajnalban Tarnabodon, a Tarna utcában ismeretlen személyek négy családi házat támadtak meg. Az épületekre több lövést leadtak, Molotov-koktélokat dobtak. Nem sebesült meg senki, de egy épületben tűz ütött ki.