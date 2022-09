Hetek óta keresték azt a 23 éves családapát, akinek a holttestét szerdán találták meg Gyöngyösön, egy autó csomagtartójában. A Tények úgy tudja, a férfit meggyilkolták.

– Az eltűnése napján Budapestről utazott Gyöngyösre, építési vállalkozóként dolgozott, munkásokat akart kifizetni. Több millió forint lehetett nála. Mielőtt eltűnt, a térfigyelő kamerák felvették, ahogy egy autó egészen Budapesttől követte őt – fogalmaz a Tények.

A rendőrök szerdán egész nap helyszíneltek Gyöngyösön, ahol egy bűzlő autó miatt hívták ki őket. Egy, a Kenyérgyár utcában lakó gyöngyösi férfi azt állítja, hogy mások is, ő maga is érezte a szagot, de nem tudják, végül is ki értesítette a rendőrséget. A hosszas helyszínelést követően azonban a bűnüldözők nem adnak tájékoztatást, teljes a hírzárlat.