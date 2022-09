Az iskola rendőre program a 2022/2023-as tanévben, Heves megyében is tovább folytatódik. Az iskolakezdéssel összhangban, szeptember első hetében megyénk rendőrei is felvették a kapcsolatot az oktatási intézményekkel. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskolájának első osztályos diákjai kedden megismerkedhettek az iskola rendőrével, aki néhány balesetmegelőzési tanács mellett ajándékkal is készült. Megyénkben az idei tanévben 112 iskola és 100 rendőr vesz részt a programban – tájékoztatta portálunkat Lázár Levente, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.