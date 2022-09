A jelenleg életben lévő jogszabályok a hátsó ülésen utazóknak is kötelezően előírják az öv használatát. Ennek az az oka, hogy a járműben hátul helyet foglalókra is ugyanolyan veszélyek leselkednek, mint az elöl ülőkre, sőt, esetleges előre repülésükkel veszélyeztetik az elöl utazókat is.

A rendőrség ezúton is kér minden közlekedőt, hogy gépjárművet vezetve vagy abban utazva lakott területen belül és kívül egyaránt használják a biztonsági övet, mert csak így van esélyük arra, hogy egy esetleges baleset során komolyabb sérülések nélkül szálljanak ki a járműből.