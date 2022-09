A szomszédoknak is segítenek, ha kérik

A kerecsendi polgárőröket sok helyre hívják nagyobb rendezvények biztosítására, s ha tehetik, részt is vesznek azokon. Idén ott voltak a verpeléti Bor és Nóta Ünnepen, a Szihalmi Fúvós Fesztiválon, de részt vettek az idén újjáéledt kerecsendi zarándoklat felügyelésében is. Az augusztusban megrendezett, nagyszabású, helyi romanapon is besegítettek. Csaba szomszédjában két ingatlan is van, amelynek budapesti tulajdonosai őt bízták meg azzal, hogy nézzen rá rendszeresen a portára. A polgárőr pár örömmel áldoz szabadidejéből a közösség szolgálatára. Hét éves fiú unokájuk is lelkesen tart velük, ha náluk tölti az időt.