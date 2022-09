A rendőrség internetes oldala szerint Heves megyében az elmúlt 24 órában öt anyagi káros és három személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset helyszínén intézkedtek a rendőrök. Ezen felül kilenc személyt is elfogtak, közülük öt főt bűncselekmény elkövetésének gyanúja, négy főt az ellenük kiadott körözés alapján. A járőrök két ittas járművezetővel szemben intézkedtek. Továbbá biztonsági intézkedés két esetben történt.

Kiemelték: már egy apró hiba is elegendő ahhoz, hogy baleset következzen be, ezért mindig figyelmesen és a szabályokat betartva közlekedjünk. A vezetési képességet már egy pohár szeszes ital elfogyasztása is befolyásolja. Az alkohol kis mennyiségben is olyan élettani hatásokat vált ki - észlelési idő növekedése, reflexek tompulása, szemmozgató izmok lassulása -, amelyek a biztonságos közlekedéssel nem egyeztethetők össze.