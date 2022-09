A katasztrófavédelem fontosnak tartja, hogy a balesetek, tűzesetek megelőzésére irányuló üzenetek már a fűtési szezon kezdetén eljussanak a kicsikhez. A Tűzmegelőzési Bizottság szakemberei készséggel válaszoltak a kérdésekre is. A tűzoltók törekedtek arra is, hogy interaktív módon, játékos formában adják át üzeneteiket, ezért a rendezvényről nem hiányozhatott a mókáért felelős locsolós játék sem. A kicsik nagy örömmel oltották el a játékon szemléltetett tüzet, illetve a vállalkozó szelleműek puttonyfecskendővel is kipróbálhatták, milyen pontosan tudják irányítani az oltáshoz szükséges vízsugarat.