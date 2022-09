Az M3-as autópálya melletti benzinkútnál fordult segítségért egy 33 éves férfi az éppen intézkedő motoros rendőrökhöz szeptember 20-án 16 óra 28 perckor. Egerből érkező feleségét várta, aki babájuk spontán elvesztése miatt erősen vérzett és kétséges volt, hogy időben beérnek az Üllői úti klinikára. A helyismeretük is hiányos volt, ráadásul a délutáni forgalom is sűrű volt és torlódott. Két perccel később a 31 éves asszony beállt a parkolóba, láthatóan erős fájdalmai voltak és vérzett. Haladéktalanul orvosi ellátásra volt szüksége, a mentő riasztására és kiérkezésére nem pazarolhatták az időt – számolt be a részletekről Soltész Bálint, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője.

A motoros rendőri felvezetés 16 óra 31 perckor indult. A főtörzsőrmester szirénázva nyitotta az utat a férj által vezetett autónak, a feltorlódott forgalomban veszteglő járművek lehúzódva biztosítottak elsőbbséget számukra. A benzinkút parkolója és a Budapest VIII. kerületbeli Üllői úti klinika közötti 15,7 km távolságot a délutáni csúcsban 13 perc alatt legyűrték. Mire a bejárathoz értek, már orvos és nővérek vártak rájuk, az asszony ellátását azonnal megkezdték.