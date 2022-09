Olyan nemi erkölcs elleni bűncselekményeket követett az Egri Járási Ügyészség vádirata szerint el a most 17 éves fiatal, amelyek együttes büntetési tétele felnőttkorú elkövető esetében akár tizenöt év fegyház is lehet - közölte portálunkkal dr. Konkoly Thege László sajtószóvivő ügyész.

Hozzátette, a vádlott 2020 karácsonyán ismerkedett meg az interneten keresztül az akkor még 12. életévét be nem töltött sértettel, egy kislánnyal, akinek később magáról készített szexuális tartalmú fotókat küldött, és akit üzeneteiben arra biztatott, hogy tegye ő is ugyanezt. Végül – részben életkorából fakadó éretlenségét szándékosan kihasználva, részben zsarolás útján – sikerült rávennie erre a gyermeket, aki a vádlott fenyegetéseinek hatására még pornográf videókat is készített és küldött magáról.

A járási ügyészség szexuális erőszak bűntettével és gyermekpornográfia bűntettével vádolja az elkövetőt, akivel szemben – életkorára is tekintettel – főbüntetésül másfél év időtartamú, három évi próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt a vádiratában.