Egy 52 éves hatvani lakos még szeptember 23-án az egyik helyi buszmegállóban talált egy ott felejtett pénztárcát, amelyben személyes iratok és egy bankkártya volt - közölte portálunkkal Szabó Boglárka megyei rendőrségi sajtóreferens. A férfi úgy gondolta, kihasználja a szerencsés alkalmat, és megpróbál a kártyával az egyik automatából pénzt felvenni. Többször is próbálkozott, de nem járt sikerrel, ugyanis nem tudta a kártya kódját. Ezt követően pár nap múlva személyesen ment be egy bankba, ahol a sértett személyigazolványát felmutatva egy hozzátartozójának adta ki magát, bízva abban, hogy így tud majd felvenni készpénzt, de ez a terve is hamar kútba esett.

Végül bánatában úgy gondolta a bankból kijövet, hogy egy utolsó esélyt még ad próbálkozásának és egy másik automatánál is megpróbál pénzhez jutni, de a rendőrök tetten érték, és lefoglalták tőle a kártyát, illetve az ellopott pénztárcát, amelyet visszaadtak a tulajdonosának.

A hatvani nyomozók szeptember 27-én délután csalás, valamint közokirat-hamisítás bűncselekmény elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki T. Pétert, aki beismerő vallomást tett.

A szakember tanácsokkal is ellátta portálunkat

Mit tegyünk, ha ellopták a bankkártyánkat?

Amennyiben bankkártyája elveszett, ellopták vagy az bármely módon kikerült ellenőrzése alól, akkor intézkedjen a bankkártya letiltására. Ezzel akadályozhatja meg, hogy a bankszámláján lévő pénzt illetéktelenek leemeljék. Amennyiben lopás történt, azt haladéktalanul jelezze a rendőrségen is!

Mit tehet, hogy megelőzze a nagyobb bajt?