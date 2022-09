Idén is átadták az Eger kiváló tűzoltója díjat, amit Török János címzetes tűzoltó főtörzsőrmester érdemelt ki. A Katasztrófavédelmi Magazon legújabb számában, Hevesi Katalin a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hivatalvezetejő készített riportot a kitüntetettel.

Az átadó ünnepségen

Forrás: Mérai Péter/katasztrófavédelem

Mint írta, Török János huszonegy éve szolgál az egri tűzoltóságon, pályáját beosztott tűzoltóként kezdte, majd egy év után gépjárművezető lett, jelenleg különlegesszer-kezelő. Eredeti szakmája autószerelő, annak idején már több mint tíz éve szerelte elhivatottan az autókat, amikor a barátai, munkatársai közül többen is felszereltek tűzoltónak. Sokat beszélgetett velük a munkájukról, nagyjából ismerte az életüket, így kapott kedvet ő is, és eldöntötte, hogy jelentkezik tűzoltónak. 2001. február 1-jén szolgálatba is állt. A főtörzsőrmester mosolyogva, csillogó szemekkel emlékezik vissza a kezdeti időkre.

Teljesen más volt a feladat, mint az addig megszokott munkahelyemen, meg kellett ismerni az új környezetet, bele kellet tanulni ebbe a mesterségbe is. Az első évek rendkívül mozgalmasak volta, sokat köszönhetek az akkori idősebb, tapasztalt kollégáknak, akik szinte minden fortélyra megtanítottak. Jó volt, hogy sok ismerős és barát volt a csoportban, így könnyebb volt a beilleszkedés és a betanulás

A mérleg: több mint 21 év, körülbelül 1700 szolgálati nap, több mint 1000 beavatkozás, ahol helyt kellett állni, segíteni a bajbajutottakon, oltani a tüzet, kivágni az autóba beszorult embert, homokzsákot pakolni.

Láttam mindent, sok-sok baj, szörnyűséget is, de jó érzés, hogy segíthettem az embereknek a bajukban

– mondta János, majd hozzátette, megérte.

Eger kiváló tűzoltója a sok-sok év alatt szolgálati csoportjának biztos pontjává vált, elméleti és gyakorlati tudása kiemelkedő, több káresetnél is bizonyította szakmai felkészültségét, és rátermettségét, igazi csapatjátékos. Tűzoltónak lenni azt jelenti, hogy csapatban kell dolgozni, ismerni kell a másik gondolkodásmódját, mozdulatát, hiszen a beavatkozások során a legkritikusabb tényező az idő. Egy hibás mozdulattal perceket lehet veszíteni, amelyen akár emberélet is múlhat.