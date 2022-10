Két napon át tartott a programsorozat, amelynek egyik állomása a gyöngyösi hivatásos tűzoltók laktanyája volt, ahol a gyermekek alaposan szemrevételezhették a tűzoltók, a rendőrök és a mentők járműveit. A kicsiknek a létrás gépjármű tetszett a legjobban, a lánglovagokat kérdezgették a súlyáról, teljesítményről és hogy milyen magasra lehet vele a levegőbe emelkedni. Mindezt Nagy Csaba megyei katasztrófavédelmi szóvivő közölte portálunkkal.

A védőfelszerelést is felvehették a gyerekek

Forrás: Pitlik Péter/Gyöngyösi HTP

Hozzátette, a tűzoltók a kíváncsiskodóknak bemutatták a védőfelszereléseiket is, a bátrak magukra is ölthettek egy bevetési védőruhát. Egy komplett légzésvédelmi eszköz működését is elmagyarázták, illetve kipakolták a tűzoltásokhoz és műszaki mentésekhez használatos szakfelszerelések egy részét is. A laktanya udvarán a Heves Megyei Tűzmegelőzési Bizottság is jelen volt egy sátorral, a hatósági szakemberek sok hasznos tűzmegelőzési tanáccsal látták el a kicsiket. A tűzmegelőzési bizottság folyamatosan törekszik arra, hogy hangsúlyozzák az öngondoskodás fontosságát a tűzvédelem terén, jellemzően interaktív videókkal, totókkal játékos formában fejlesztik a fiatalabb korosztály ismereteit, biztonságtudatosságát.